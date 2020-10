Además, los tres congresistas no solo ingresaron de forma ilegal al salón del pleno, ya convocada la votación, sino que lo hicieron por una puerta de acceso al plenario que no está habilitada para ello, ubicada en el primer piso del edificio principal de la Asamblea, que a través de unas escaleras conduce a un pequeño salón donde suelen reunirse las fracciones parlamentarias, en particular el PLN.