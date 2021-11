Johnny Araya intercedió ante candidato presidencial de Honduras, Nasri Asfura, por permiso para Explotec

De izquierda a derecha, Johnny Araya, alcalde de San José; Nasri Asfura, alcalde de Tegucigalpa y candidato presidencial en Honduras; y Freddy Díaz, ministro de Defensa hondureño.

Johnny Araya Monge, alcalde de San José, intercedió ante el alcalde de Tegucipalga y actual candidato presidencial en Honduras, Nasri Asfura, para que el Ministerio de Defensa hondureño firmara un permiso en favor del empresario Daniel Cruz Porras, propietario de la exportadora de explosivos costarricense Explotec, quien fue detenido este lunes por el caso Diamante. Así lo expone la investigación hecha por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El empresario costarricense necesitaba un permiso para pasar una mercancía de Honduras a El Salvador y tenía problemas para que el ministro de Defensa de Honduras, Freddy Díaz Zelaya, se lo extendiera. Por ello, el 9 de marzo del 2021, Daniel Cruz llamó a Johnny Araya para pedirle ayuda. La siguiente fue la conversación, según el OIJ:

-Daniel Cruz: Yo ya he agotado todas las vías y ha sido imposible, nosotros tenemos que tener un permiso de tránsito en Honduras.

-Johnny Araya: Ajá.

-Daniel Cruz: Ya el documento está listo, está todo listo, lo único que falta es la firma del ministro de Defensa.

-Johnny Araya: ¿Pero el de Honduras?

-Daniel Cruz: De Honduras. Y entre las estupideces y cosas que uno piensa, le hago, ¿Johnny no será amigo de el alcalde de Tegucigalpa?

-Johnny Araya: Sí, soy amigo de él.

-Daniel Cruz: Es que dicen que el alcalde de Tegucigalpa probablemente sea el próximo presidente de Honduras.

-Johnny Araya: Es muy probable, sí, es muy probable.

-Daniel Cruz: Entonces, yo lo que necesito es una cierta llamada al alcalde de Tegucigalpa, al ministro de Defensa, que nos firme el permiso de tránsito.

-Johnny Araya: Vea, hagamos una cosa, escríbame un Whatsapp diciéndome ‘Johnny te pido el favor, si está a tu alcance, de hablar con el ministro, eh, con el alcalde de Tegucigalpa para ver si nos ayuda a hablar con el ministro de Defensa para tal y tal’, pero me pones el nombre de tal manera, porque como él anda en campaña y todo, cuesta mucho a veces que conteste.

La siguiente llamada

La legislación hondureña establece que el titular de Defensa es el único responsable de autorizar el traslado y almacenamiento de armas, municiones y explosivos.

Dos días después, el 11 de marzo, Johnny Araya le informó al empresario Daniel Cruz de que había logrado hablar con el alcalde y candidato, Nasri Asfura, y que el permiso ya estaba firmado por el ministro de Defensa Freddy Díaz:

-Johnny Araya: Mirá, ayer logré hablar con el alcalde.

-Daniel Cruz: ¿Ajá?

-Johnny Araya: Y me confirma que el ministro de Defensa era amigo de él, Freddy no se qué.

-Daniel Cruz: Ese es, Freddy Díaz.

-Johnny Araya: Sí y hoy me llamó para decirme que ya estaba firmado, que lo habían firmado ayer a las 4 p. m.

-Daniel Cruz: Correcto. No, no, más bien Johnny muchísimas gracias.

-Johnny Araya: ¿Ya sabías vos?

-Daniel Cruz: Hoy en la mañana volví a llamar a la Secretaría y me dicen ‘vea al general ya lo llamaron, él está consciente de la problemática’, pero como yo le había dicho a Daniel Ulate, pero Daniel Ulate ayer me había contestado que no, que el hombre no le había contestado nada.

-Johnny Araya: Ujum.

-Daniel Cruz: Entonces, le hago..., tiene que ser Johnny, pero me dio vergüenza llamarlo a usted, como usted estaba en el juicio.

-Johnny Araya: No, no.

-Daniel Cruz: Ahora, hace unos minutos, usted poniéndome mensajes y enterándome del mensaje del abogado que ya lo habían firmado, que tenían unos minutos de haberlo firmado.

-Johnny Araya: Sí, el alcalde le dijo ‘vea señor, le voy a pedir un favor, que cuando vea Explotec S. A., en futuros trámites, espero que nos ayude, que eso es de un hermano mío de Costa Rica’.

-Daniel Cruz: Ay jueputa, Johnny, muchísimas gracias, no sabe cuánto se lo agradezco.

-Johnny Araya: Sí, no, no, de verdad que ese carajo ojalá que gane el domingo (14 de marzo) las primarias porque...

-Daniel Cruz: Ojalá.

-Johnny Araya: Sino va a ser el próximo presidente de Honduras.

-Daniel Cruz: Ojalá, ojalá, ojalá, porque ahí hay mucho potencial para un montón de cosas, pero diay... Después, cuando esté ahí nos sentamos y conversamos un montón de situaciones.

Explotec en el caso Diamante

La empresa Explotec está radicada en San Ramón de Alajuela y la Fiscalía detuvo a su propietario en el marco de una investigación judicial sobre presuntos actos de corrupción en contratos de obra pública municipal.

En tanto, Nasri Asfura es el candidato presidencial del Partido Nacional, del actual presidente hondureño, Orlando Hernández, para las elecciones de próximo domingo 28 de noviembre.