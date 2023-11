Jefe de ICE se contradice sobre cese de funcionaria que denunció presiones por dinero publicitario

José Rafael Solano Muñoz, jefe de la División Comercial del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se contradijo la noche del lunes sobre el motivo del cese de la funcionaria que denunció presiones sobre el presupuesto publicitario del ICE.

Funcionaria del ICE fue despedida por pérdida de confianza el mismo día que cuestionó cuestionar rebajo de pauta a canal 7

Se trata de Jacqueline González Jiménez, quien fue removida del cargo de directora de Estrategia Comercial de Kölbi el 11 de abril de este año, justo el día en que pidió explicaciones sobre la orden de reducir la pauta del ICE en Televisora de Costa Rica (canal 7) en contra de los criterios técnicos.

Ante los diputados, José Rafael Solano dijo a la congresista de Liberación Nacional (PLN), Andrea Álvarez, que Jacqueline González dejó su cargo luego de que se le venciera su nombramiento interino.

“Que bueno que usted al fin es la primera diputada que menciona, al contrario de lo que se ha dicho en otros escenarios, que a la funcionaria se le vence su nombramiento interino, el cual no es renovado, y eso es un tema que quiero aprovechar la oportunidad para aclararlo”, declaró el funcionario del ICE.

Sin embargo, lo dicho por el funcionario contradice el contenido de la carta de cese del nombramiento que él mismo firmó (oficio N.° 9117377-2023), la cual fue traída a colación por el legislador Ariel Robles, del Frente Amplio (FA).

En el documento, José Rafael Solano le informó a Jacqueline González de que el movimiento de personal obedecía a razones de confianza.

“Considerando que la condición y circunstancia que originó su nombramiento en el puesto fue precisamente la relación de confianza, en aras de cohesionar un equipo de trabajo alineado a la visión de este negocio y gestión, concepto este ‘...de ser de confianza...’, esta División quiere reformular de mejor manera el enfoque del trabajo en equipo para tener la plataforma debida”, escribió el funcionario en el oficio.

“Por lo cual es pertinente para esta División no ampliar su nombramiento”, agrega el documento, en el cual se le indicó a González que debía regresar al cargo de coordinadora de Proceso de Planificación Comercial.

El 13 de noviembre, Jacqueline González denunció que, en el ICE, hubo presiones para reducir la pauta en canal 7 en contra de los criterios técnicos que advertían de la inconveniencia de ello, así como para redirigir recursos a otros medios específicos y contratar a la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) aunque el Instituto ya tenía dos agencias contratadas.

De hecho, en un chat con ella, José Rafael Muñoz habló de que los obligarían a pautar en “esos medios afines al gobierno”. El servidor rehusó a referirse a esos chats bajo juramento, en la Asamblea Legislativa.

La noche del lunes, el diputado Ariel Robles presentó el oficio y le preguntó al compareciente: “¿La no continuidad de ese nombramiento fue una decisión suya, o una solicitud que a usted le realizaron?”.

“Fue una decisión mía, señor diputado”, respondió Solano.

No obstante, cuando Robles le preguntó si el despido se dio por pérdida de confianza, el funcionario del ICE dijo que no se referiría a temas laborales debido a que fue demandado por González.

“Usted no lo quiere decir porque se contradice con lo que dijo hace un rato”, agregó el frenteamplista.

Solano compareció este lunes 27 de noviembre ante los diputados de la comisión investigadora de los contratos del Sinart.

Robles volvió a preguntarle a Solano si la exdirectora de Estrategia Comercial fue despedida por pérdida de confianza, pero este se negó a responder.

“Qué raro que la funcionaria que estaba denunciando irregularidades no continuó porque perdió su confianza”, concluyó el diputado.

Jacqueline González, exdirectora de Estrategia Comercial de Kölbi, fue cesada del cargo el 11 de abril por José Rafael Solano, jefe de la División Comercial del ICE. Foto: Archivo LN

González fue despedida el 11 de abril. Ese día, a las 7:39 a. m., ella escribió un correo electrónico a sus dos superiores: el gerente de Telecomunicaciones del ICE, Luis Diego Abarca Fernández, y José Rafael Solano.

En el correo, ella consignó: “Agradezco me brinden realimentación en cuanto a la solicitud realizada por la administración superior de rebajar la pauta publicitaria a canal 7 (Teletica) y trasladarle esa inversión a medios de menor alcance, así como lo de la asignación de pauta a medios de nicho sin el respaldo técnico respectivo”.

Nunca recibió respuesta de su misiva y, al contrario, esa misma tarde su jefe la destituyó.

‘No me acuerdo’ Copiado!

José Rafael Solano, jefe de la División Comercial del ICE, dijo en dos ocasiones no acordarse de hechos específicos, ante cuestionamientos del diputado Ariel Robles.

La primera vez fue cuando el frenteamplista le preguntó si en alguna ocasión le solicitó a su jefe, el gerente de Telecomunicaciones del ICE, Luis Diego Abarca, sacar a Jacqueline González del proceso de contratación del sitio web elmundo.cr.

“¿Usted le solicitó a don Luis sacarla a ella de ese espacio y tomar usted las decisiones”, inquirió el legislador.

Tras consultar a su abogada, respondió: “Realmente no lo recuerdo”.

Anteriormente, González dijo a la comisión legislativa que recibió presiones para que el ICE invirtiera en publicidad en el citado sitio web, pese a ser en contra de los criterios técnicos.

La segunda vez que Solano dijo no acordarse fue cuando Robles le preguntó: “¿A usted nadie nunca la dijo, de su jefatura o de otros departamentos, que por favor intentaran darle un poquito más de plata porque el señor (Mauricio Muñoz, dueño de elmundo.cr) se estaba quejando mucho?”.

Inmediatamente el funcionario el ICE respondió: “No lo recuerdo, señor diputado”.

“No lo recuerda, pero no lo niega, si usted estuviera totalmente seguro diría que no, pero no lo niega, y nuevamente no lo niega porque todo esto consta en los Whatsapp que están acá en nuestras manos. Todo lo que yo le estoy preguntando son conversaciones de los Whatsapps. Decir que no es prácticamente quedar en una mentira”, concluyó el legislador.