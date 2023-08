Jack Loeb rechaza contestar si giró $195.000 a asistente para campaña de Rodrigo Chaves

El banquero y empresario agrícola y turístico, Jack Loeb Casanova, se abstuvo de declarar este martes sobre el financiamiento de la campaña del presidente de la República, Rodrigo Chaves, ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales.

Ante preguntas sobre el polémico fideicomiso que captó recursos y pagó gastos electorales al margen de las finanzas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Loeb se abstuvo una y otra vez de contestar.

Además, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), le preguntó a Loeb si giró $195.000 a una cuenta bancaria de Sofía Agüero, exasistente administrativa de Chaves, desde la cual se habrían financiado gastos electorales de la campaña.

El legislador citó un informe interno del Banco Nacional (BN) correspondiente a una debida diligencia reforzada, mecanismo que los bancos aplican cuando tienen dudas sobre el origen de los recursos de una cuenta. En este documento, según dijo el diputado, Agüero “hace ver que facilitó su cuenta, dado que los fondos eran de su patrono” y que este apoyó al entonces candidato a legislador por San José, el actual congresista del PPSD, Waldo Agüero.

El frenteamplista le consultó si él era el patrono al que la exasistente administrativa hacía referencia.

El empresario rechazó contestar la pregunta. Incluso, se abstuvo de decir si Agüero trabajaba con él, aunque admitió que la conoce.

Ella es hija del diputado Waldo Agüero.

Robles afirmó que esos recursos financiaron una estructura paralela, cubriendo gastos electorales sin que los $195.000 pasaran por las cuentas del PPSD.

Loeb argumentó que existen dos expedientes judiciales sobre el financiamiento electoral de Chaves, en los que él figura como investigado y ya se apersonó, “poniéndome a la orden de la Fiscalía para colaborar”.

“Tengo el derecho de abstenerme de declarar sobre cualquier tema relacionado con el financiamiento de partidos y supuestas estructuras paralelas”, declaró. Argumentó que cualquier cosa que diga lo puede beneficiar o perjudicar judicialmente, por lo que su abogado Rodrigo Araya Solano le giró la instrucción de no contestar preguntas.

“Será en esa sede penal donde yo me defenderé; daré las pruebas de descargo. No he cometido ninguna falta, no he cometido ningún delito, nunca irregularidad”, dijo al principio de la comparecencia.

