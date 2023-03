IMAS justifica recorte de 20% a Centros de Cuido durante ‘receso lluvioso’

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) justificó el recorte del 20% que aplicó a los Centros de Cuido en el pago mensual por la atención de menores, correspondiente a octubre del 2022, por motivo del “receso lluvioso” ordenado por el Ministerio de Salud. El IMAS argumentó que cortaron el giro por recomendación del Departamento de Asesoría Jurídica.

La entidad presidida por la exdiputada Yorleny León consideró que, durante los cuatro días que duró el “receso lluvioso”, entre el 11 y el 14 de octubre de 2022, los menores de edad no recibieron el servicio de cuido y, por tanto, este no debía ser pagado.

Sin embargo, Marcela Venegas, presidenta de la Asociación Pro Alternativas de Red de Cuido, responde que, pese al receso, ellos tuvieron que pagar los mismos gastos fijos, como alquileres, salarios y servicios, y ante la falta del 20% del dinero, muchos se tuvieron que endeudar para cubrir las consecuencias del rebajo.

‘Nos endeudamos con lo que se pudiera’: Centros de Cuido denuncian recorte del IMAS por ‘receso lluvioso’

El IMAS sostiene que los beneficiarios del subsidio por la Red de Cuido no son los centros privados que prestan el servicio, sino los niños y niñas de 0 a 12 años en condición de pobreza extrema y pobreza. Bajo esa óptica, concluyó que el depósito no corresponde cuando los menores no reciben los servicios.

Los centros de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi) son iniciativas privadas, que trabajan con sus propios recursos y, al final de cada mes, reciben un pago de ¢131.000 por cada menor de edad atendido, según explicó Marcela Venegas.

Ella, como representante de las alternativas privadas de cuido, lamenta que el “receso lluvioso” se aplicó de forma improvisada el lunes 10 de octubre de 2022, cuando los 1.600 centros afectados ya habían incurrido en los gastos de esa semana.

¿De dónde salió la idea del ‘receso lluvioso’ para suspender clases?

Además, señaló que, pese a la orden de Salud, el martes 11 de octubre tuvieron que recibir a algunos menores, debido a que no fue posible avisar a todas las madres que los centros estarían cerrados.

En el criterio jurídico citado por el IMAS, el cual tomaron como base para recortar los recursos, el departamento legal de Instituto consideró que “el motivo para el giro debe existir al momento del giro del beneficio”, de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública.

Sin embargo, Venegas protesta que la suspensión de clases no solamente fue improvisada, sino que está plenamente justificada debido a que se realizó por orden del Ministerio de Salud, no por elección suya.

La exdiputada Yorleny León Marchena es la actual presidenta ejecutiva del IMAS.

El PANI y los CEN-Cinai no recortaron recursos Copiado!

Venegas demostró que lo sucedido con el receso lluvioso solo afectó a los centros de cuido que trabajan con el IMAS. Por el contrario, no tuvieron problema los que reciben fondos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai).

La Nación tuvo acceso al oficio de la Junta Directiva del PANI que determinó la procedencia del pago del subsidio durante el receso lluvioso.

El texto detalla que los depósitos se mantuvieron “con el fin de garantizar el derecho a la atención integral de las personas menores de edad y no afectar la prestación del servicio brindado por las organizaciones por un hecho ajeno a la operación de cada programa”.