Centros de Cuido denuncian que IMAS les recortó dinero por ‘receso lluvioso’

La noche del lunes 10 de octubre de 2022, la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, ordenó suspender actividades en escuelas, colegios y Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi) por cuatro días, por el denominado “receso lluvioso”.

Por esta causa, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) le recortó un 20% de su pago mensual a los Cecudi, los cuales denuncian lo sucedido bajo el argumento de que, pese al receso, ellos tuvieron que pagar los mismos gastos fijos y muchos se endeudaron para cubrir las consecuencias del rebajo.

Así lo explicó Marcela Venegas, presidenta de la Asociación Pro Alternativas de Red de Cuido, quien señaló que los administradores se vieron obligados a solucionar “a como pudieran” la falta de recursos. En total, 1.600 centros fueron afectados.

Venegas explicó que, si un centro de cuido atiende a 50 menores, el IMAS paga ¢6.550.000 mensuales. Sin embargo, por el receso lluvioso, en ese mes de octubre les depositaron solamente ¢5.240.000, ¢1.310.000 menos de lo establecido.

“Tuvimos que cubrir nosotros ese dinero faltante, porque ya la comida estaba comprada; lo que era perecedero se perdió. A nosotros el programa del IMAS nos paga a mes vencido, trabajamos con dinero propio, y ya habíamos pagado alquileres, salarios, servicios; había que pagar los aguinaldos. Nos endeudamos con tarjetas, préstamos, prendas de carros, con lo que se pudiera”, reclamó Venegas.

Los centros de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi) son iniciativas privadas, que trabajan con sus propios recursos y, al final de cada mes, reciben un pago de ¢131.000 por cada menor de edad atendido, según explicó Venegas.

El PANI y los CEN-Cinai no recortaron Copiado!

La entrevistada añadió que lo sucedido con el receso lluvioso solo afectó a los centros de cuido que trabajan con el IMAS. Por el contrario, no tuvieron problema los que reciben fondos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai).

La Nación tuvo acceso al oficio de la Junta Directiva del PANI en el cual determinó que sí procedía el pago del subsidio durante el receso lluvioso.

El texto detalla que los depósitos de dinero se mantuvieron “con el fin de garantizar el derecho a la atención integral de las personas menores de edad y no afectar la prestación del servicio brindado por las organizaciones por un hecho ajeno a la operación de cada programa”.

Con el fin de conocer si el retiro de recursos por parte del IMAS fue lícito, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García, envió una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR).

No obstante, el ente procurador declaró la consulta inadmisible, debido a que esta se basaba “en un caso concreto”, y versaba “sobre la validez de una decisión administrativa ya adoptada por el IMAS”.

García declaró: “Es un tema de falta de coordinación del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública, que no avisaron en tiempo y forma; avisaron lunes a las 4:30 p. m. y el receso empezó el otro día. Se dio una descoordinación terrible que desencadenó estos actos administrativos”.

El legislador aseguró que el Centro de Cuido más afectado perdió ¢2 millones por el faltante de recursos de esos cuatro días de receso lluvioso.

“Un criterio legal del IMAS le hizo la recomendación a la presidenta ejecutiva, Yorleny León, de que no correspondía girar los recursos. Luego nos damos cuenta de que el PANI, en la misma condición, sí hizo el pago del subsidio completo. Entonces, había una disparidad. Queríamos consultarle a la Procuraduría cuál de las dos instituciones actuó mal, pero nos respondieron que no era admisible la consulta, por ser un caso concreto”, añadió el diputado socialcristiano.

Venegas coincide con García en que la improvisación del receso lluvioso provocó caos en los Cecudi.

“La ministra de Salud (Joselyn Chacón) dictó el receso un lunes en la noche, cuando no había oportunidad de avisarle a las mamás que no podían venir a dejar a los chicos. Y son madres en pobreza y pobreza extrema, que si no trabajan ese día, no tienen el ingreso, que es indispensable”, lamentó la representante.

El diputado García añadió que, como esos recursos pertenecían a la partida presupuestaria de 2022, los recursos negados a los Cecudi ya se utilizaron en otras asignaciones, pues debían ser ejecutados antes de finalizar el año.

Este medio intentó obtener la versión del IMAS sobre esta problemática. Además, se consultó en qué se utilizó el dinero que no se le dio a los centros de cuido. Hasta el momento de esta publicación, no se obtuvo respuesta.