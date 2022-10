Joselyn Chacón sobre receso lluvioso: ‘No queremos tener apagón educativo nuevamente’

La ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, aseguró que no quiere tener un nuevo apagón educativo; esto ante las críticas que han surgido por el llamado ‘receso lluvioso’ para el cual las autoridades de Educación y Salud ordenaron suspender lecciones esta semana en centros educativos públicos y privados, así como para Cen-Cinái y Cecudi de todo el país.

Joselyn Chacón respondió a consultas de la prensa este martes 11 de octubre, al salir de una comparecencia ante diputados de la Comisión de Ambiente. Fue abordada por los periodistas luego de que, en las últimas horas del lunes, Salud y Educación comunicaron la suspensión de lecciones del 11 al 14 de octubre.

“Comprendan que es una decisión que tomamos por la cantidad de pacientes que encontramos. No es lo que deseamos, no queremos tener un apagón educativo nuevamente. No es para que (los estudiantes) se vayan de fiesta a los malls. Ahorita es necesario que los protejan y que no los expongan a lugares donde hay mucha concentración de personas”, dijo Joselyn Chacón.

La pandemia por la covid-19 agudizó las consecuencias del llamado apagón educativo, una de las peores crisis en la enseñanza en la historia costarricense. Afectó el desarrollo de competencias claves en áreas como lectura y matemática en los estudiantes, pero también perjudicó la salud mental de la población menor de edad, según lo ha advertido el Programa Estado de la Nación.

Joselyn Chacón: Grupo técnico de CCSS y Salud tomó la decisión de suspender clases

Diferentes asociaciones de docentes externaron su protesta al considerar que la forma en que se comunicó la medida generó inestabilidad y perjudicó a los trabajadores y a sus familias.

El receso lluvioso pretende desahogar al Hospital Nacional de Niños (HNN), que está en el pico más alto de infecciones respiratorias, con más de un centenar de menores internados por diferentes virus; principalmente, el sincitial respiratorio, conocido como ‘virus asesino’ pues es potencialmente letal en bebés de pocos meses de edad.

El razonamiento es que los estudiantes no lleven virus a sus casas que perjudiquen a los más pequeños.

Joselyn Chacón: Equipo técnico avaló suspender clases La ministra de Salud justifica la decisión de suspender clases por aumento de infecciones respiratorias.

Faltan medidas Copiado!

Este receso es una de cuatro medidas recomendadas por la Comisión de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias, un grupo técnico interinstitucional que, desde el inicio de la pandemia por la covid-19, ha dado apoyo a las autoridades de salud.

La directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas Arguedas, quien además es especialista en Inmunología, forma parte de ese grupo. Arguedas explicó a La Nación que ese receso de una semana, en octubre, forma parte de un paquete de medidas que incluyen el uso de mascarillas en espacios cerrados y transporte público, para todos.

También campañas de educación para retomar lavado de manos, preferencia por la socialización en espacios abiertos y proteger a niños pequeños del contacto con personas con síntomas respiratorios; y la promoción clara, sin ambigüedades, de la vacunación, dijo Arguedas.

Hasta este miércoles, el Ministerio de Salud solo había anunciado el receso lluvioso, el cual no descartó prolongar dependiendo del comportamiento en la cantidad y, sobre todo, severidad de los casos atendidos en el Hospital de Niños.

¿De dónde salió la idea del ‘receso lluvioso’ para suspender clases?

Arguedas asegura que ese receso no funciona en solitario. Debe aplicarse junto a las otras medidas recomendadas por la Comisión.

“Yo estoy de acuerdo con la medida (receso lluvioso) pero mientras esté dentro de un paquete de medidas. Entiendo que iban a hacer una alerta sanitaria con mayor detalle donde las iban a incluir.

“Ahí creo que tenemos que hacer más esfuerzos en comunicación por parte de las autoridades de Salud para que a la población le llegue el paquete completo; para que esto verdaderamente tenga un impacto, porque tampoco puedo negar que la situación del hospital es muy muy angustiante”, enfatizó Arguedas.