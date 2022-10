Tardío llamado del MEP a laborar enciende protesta de educadores

La comunicación tardía que hizo el Ministerio de Educación Pública (MEP) de que los maestros debían presentarse a laborar, pese a la suspensión de clases ordenada por Salud, causó molestia en el gremio. Ese el caso de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), que hizo público su disgusto por la “inestabilidad y desorden” causados a los docentes porque, a deshoras, los convocaron a trabajar.

“Quiero elevar mi más enérgica protesta por la situación que se está dando en este momento. Al ser las 10:58 p. m. del 10 de octubre, los funcionarios del MEP están recibiendo correos donde se les informa que mañana (martes 11 de octubre) y el resto de la semana sí deben de presentarse a laborar.

“Los trabajadores nos retiramos a descansar con el panorama de que los centros educativos iban a estar cerrados totalmente, según la directriz 064-10-2022, y es a estas horas en las que se les notifica mediante la circular 065-10-2022 que sí tienen que presentarse a laborar”, expresó Ana Doris González González, presidenta de APSE, en un audio difundido la noche de este lunes.

MEP: Docentes y administrativos deberán asistir a escuelas durante ‘receso lluvioso’

Según la dirigente, la ley de notificaciones indica que la información debe llegar con 24 horas de anticipación, y eso no se dio en este caso.

“(...) esto implica que mañana, 11 de octubre, no puede contabilizarse como una ausencia cualquier situación de este tipo que se dé. No es posible que se genere la inestabilidad y el desorden para los trabajadores. Además, los trabajadores solo revisan el correo en el horario laboral. Así que no son horas de hacer este tipo de declaraciones”, reclamó González.

La convocatoria a las aulas se hizo alrededor de las 11 p. m. por parte de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller. Se dio casi cuatro horas después de que la jerarca de Salud, Joselyn Chacón, ordenara suspender clases en escuelas y colegios, públicos y privados, por el llamado “receso lluvioso”. Esta medida rige desde el martes 11 de octubre y hasta el viernes 14.

APSE se pronuncia por suspensión de clases por lluvias La presidenta de la APSE reclama al MEP la forma en que se suspendieron las clases y la convocatoria que se hizo al cuerpo docente.

“En el caso de los directores, docentes, técnico docentes, administrativo docente y administrativos, así como servidoras de los comedores estudiantiles nombradas por las juntas de educación o administrativas; deberán asistir al centro educativo con normalidad”, declaró Müller.

Se exceptúa la asistencia del personal en los centros educativos afectados por el huracán Julia.

Confusión Copiado!

La medida ordenada por la jerarca de Salud, según dijo, tiene por objetivo reducir la plétora de internamientos de menores en el Hospital Nacional de Niños por infecciones respiratorias. Este hospital tenía 104 menores internados por esa causa la mañana de este lunes. La gran mayoría, bebés recién nacidos afectados por el virus respiratorio sincitial.

Ministra de Salud suspende clases en todo el país por ‘receso lluvioso’

La decisión, sin embargo, también provocó una gran confusión entre estudiantes y padres de familias, pues fue informada a eso de las 7 p. m. del lunes, sin dar oportunidad a comunicaciones oficiales por parte de los centros educativos, principalmente los privados, algunos de los cuales optaron por clases virtuales mientras que otros continuarán con clases presenciales.

El MEP, por su parte, señaló que en los centros públicos se realizará la entrega de paquetes de alimentos a los alumnos de bajos recursos durante el “receso lluvioso”.

“Los directores, personal docente y administrativo, en coordinación con las juntas de educación deberán elaborar, con el pedido de alimentos de esta semana e inventarios existentes, paquetes de alimentos para entregar a los estudiantes en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad que solo se alimentan en los centros educativos”, manifestó Müller.

Por una semana, las aultas volverán a estar sin alumnos. Profesores sí deben acudir. (Rafael Pacheco Granados)

.