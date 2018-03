“Eso es lo que uno ve normalmente en los contratistas que tienen esas responsabilidades, aquí no vimos esa agilidad. Entonces, aquí podemos ver que cuando llega al punto del cierre financiero, pues la obra realizada era prácticamente cero, entonces yo creo que es lo que motivó a la administración del ICE a activar la preocupación de que el contrato no iba a poder ser exitoso, los tiempos se vencían y también que no se conseguía el financiamiento de un préstamo, entonces ahí fue donde se activó el proceso de resolución del contrato, ya en el año 2013", dijo de la Torre.