Gustavo Viales nunca averiguó por qué regidor lo citó en casa de presunto narco

El diputado Gustavo Viales, del PLN, durante su comparecencia en el Congreso. (Aarón Sequeira)

El diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional (PLN), nunca averiguó por qué el presidente municipal del cantón de Corredores, Bernabé Chavarría, lo envió en marzo a recoger una documentación al condominio en donde fue detenido Darwin González, supuesto líder de una banda narco que operaba en la zona sur del país.

El verdiblanco alega que ha tenido nula comunicación con el regidor, también liberacionista, desde que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló el grupo de González el 6 de abril y detuvo temporalmente al concejal.

Bernabé Chavarría fue puesto en libertad con medidas cautelares y, en junio, la justicia se las retiró. El OIJ le achaca gestionar permisos municipales en favor del supuesto grupo dedicado al narcotráfico y al lavado de dinero.

Esta organización acumuló terrenos y vehículos por al menos ¢2.900 millones en diez años e incursionó en negocios como el aceite de palma.

[ Cinco detenidos en caso de ‘finca Darwin’ acumularon terrenos y carros por ¢2.900 millones en diez años ]

La Policía Judicial sospecha que los integrantes recibían droga procedente de Suramérica para introducir una parte al mercado local y enviar el resto a Estados Unidos, a través de Guatemala y México.

De acuerdo con el OIJ, la estructura tenía varios años de existir y la droga llegaba a playas como Burica, Zancudo y Puerto Jiménez y, de ahí, la llevaban a bodegas en la zona sur, donde luego la cargaban en camiones, vagonetas o carros con compartimentos especiales hacia otros lugares en el Pacífico central.

Gustavo Viales, diputado está separado del PLN hasta finales de agosto, compareció este martes en la Comisión especial investigadora sobre la penetración del narcotráfico en la zona sur, para explicar por qué visitó, el martes 30 de marzo, la casa vinculada al supuesto narco, en San Joaquín de Flores, Heredia.

En su audiencia, Viales insistió en que ignoraba quién era el dueño de la propiedad de la vivienda a la que Chavarría lo envió para recoger cierta información.

“Nunca había ingresado, en otra ocasión, a ese lugar. Consta en el registro de ingreso con que cuenta el OIJ y acá, bajo juramento, lo expreso nuevamente. Nunca había ingresado. El ingreso no pudo durar más de cinco minutos”, adujo.

Viales argumentó que la información que el regidor le dejó allí era el resultado de una investigación que estaba desarrollando Bernabé Chavarría con periodistas de Corredores y gente de la comunidad, por quejas sobre los servicios y la atención del hospital de Ciudad Neily, así como sobre la vacunación contra la covid-19.

Chavarría preside el concejo municipal del cantón en donde el padre del diputado, Carlos Viales, es alcalde.

El diputado liberacionista agregó que él recogió una llave maya, fotografías, entrevistas y dos videos hechos por un periodista local, sobre el momento en que se le negó el ingreso al hospital y “fue sacado de una manifestación en el hospital de Ciudad Neily, limitándosele su libertad de prensa”.

Viales agregó que había un documento con firmas de vecinos y comerciantes quejándose del servicio hospitalario, así como denuncias internas del hospital.

El congresista también recordó que él entró al condominio donde fue detenido Darwin González con el carro de su hermano, porque el suyo lo había vendido.

“Quiero apelar a la naturaleza con la que ingresé. Sin ocultarme, sin dar nombres falsos y sin utilizar otras personas. Fui yo, quien sabiendo que se iba a registrar mi nombre, accedí con mi número de cédula y mi cara. Si uno entiende que va a ingresar a un sitio comprometedor, hace todo para evitarlo, se oculta o no ingresa”, argumentó Viales.

También, adujo que no tiene amistad con los inquilinos del condominio y alegó que la investigación judicial que terminó con los allanamientos empezó hace más de dos años.

Dijo, además, que 133 días después de que se reveló su visita a esa casa, no ha sido requerido por las autoridades judiciales ni se le ha notificado nada.

Por el objetivo que tiene la comisión investigadora para investigar el financiamiento de los partidos en la zona sur, el liberacionista entregó la información sobre los recursos con que se pagaron las campañas del PLN en los cinco cantones de esta región, pues él era secretario general para el 2020.

Entregó una certificación de los gastos financiados por Liberación en la zona sur y de los ingresos, así como las donaciones para la campaña 2016.

También suministró copia de cuatro de las cinco liquidaciones del PLN de la zona sur; la quinta dice que aún está en estudio.

“Ninguno de nuestros candidatos manejó dinero en efectivo y el partido nunca le transfirió recursos a ningún candidato”, acotó.

El verdiblanco entregó sus declaraciones de bienes ante la Contraloría General de la República y los registros de sus llamadas, tanto del teléfono móvil personal como el que le entregó la Asamblea, junto al registro de las giras que ha hecho con vehículos institucionales del Congreso.

“Estoy seguro de que voy a retomar mis acciones y mis responsabilidades con la misma inocencia y la misma responsabilidad que tuve cuando me separé”, dijo el liberacionista.

Preguntas, defensa y pleitos

Luego de compartir dos certificaciones de la Fiscalía General y la Fiscalía sobre Narcotráfico y Delitos Conexos, en que dicen que Viales no figura como imputado ni investigado en el caso sobre la banda de Darwin González empezaron las preguntas de miembros de la comisión.

El primero en preguntar fue el también liberacionista Jorge Fonseca, quien le preguntó si aún sostiene que esa visita fue una falta de responsabilidad. “Uno actúa de forma natural, no tengo por qué andar escondiéndome. Si hubiese sido una fiesta u otra actividad, hubiese considerado averiguar del lugar y demás, pero recoger documentos y eso desencadenó esto, fue una falta de responsabilidad”, dijo.

Fonseca le preguntó por qué no se cuestionó la razón para ir a recoger esos documentos que Bernabé Chavarría le dejó en ese lugar.

“No es un tema de amistad, sino de mero interés comunal y de salud. La situación ameritaba una diligencia de este diputado. No hice más que actuar en relación con eso, no es tema de amistad”, dijo.

Ante una pregunta del oficialista Luis Ramón Carranza, Gustavo Viales dijo que no podía ignorar un trabajo que se estaba investigando en su cantón y reiteró que ingresó al condominio sin conocer los inquilinos y el lugar.

El verdiblanco le respondió asistió por la noche porque temprano, ese Martes Santo, tenía labores como secretario general del PLN y, al día siguiente, iba para Manuel Antonio.

“¿Cómo usted pretende que el país le crea que fue a traer una llave maya, que no conocía al presunto narcotraficante Darwin González? Hoy todo se hace electrónico. La información la pasan por Whatsapp y correo, si hay que ir a traer información, va un asesor”, cuestionó Carranza.

El del PAC también señaló que la visita a esa casa fue muy cerca de la fecha de la inscripción de candidaturas del PLN. “¿No podría pensar un costarricense que usted iba a recoger una bolsa con plata para pagar una campaña? Así como quiere que le creamos que iba por una llave maya”, insistió.

“Mire, diputado, toda esa novela suya del cartel de los sapos puede dejársela ahí. Estamos en una comisión seria. Le presenté una certificación de la Fiscalía de Narcotráfico. Esa investigación viene del 2019 y, si años después no se me investiga, tiene que creerle a un órgano al que usted también ha rendido pleitesía”, respondió Viales.

Más adelante, la restauracionista Floria Segreda se dio por satisfecha con las explicaciones de Viales y dijo que la comisión debía ser más objetiva al hacerle preguntas a Viales.

“En una comunidad nos vamos a encontrar narcotraficantes, agricultores, estafadores... No tenemos una lupa para ir viendo quién es quién, ver si se junta o no, si va o no va. Creo que lo que el diputado Viales nos ha presentado, es mi opinión, el orden y la claridad con que ha venido, para mí es más que suficiente”, dijo la diputada.

Ella dijo que, en cambio, la comisión sí debe enfocarse más en investigar al expresidente Solís.

El independiente Erick Rodríguez también se dio por satisfecho y, como usualmente ha sucedido en las sesiones anteriores, dedicó su tiempo a enfrentar lo dicho por Luis Ramón Carranza y hacer referencia a la estafa electoral por la que condenaron al PAC.

Karine Niño, también del PLN, criticó a Carranza por haberle preguntado a Viales sobre su trayectoria política y en la Asamblea, donde fue jefe de despacho de un tío político suyo, el exdiputado Olivier Jiménez.

Carranza manifestó que tal parecía que él era el compareciente, luego de las críticas de Segreda, Rodríguez y Niño. En tanto, Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), llamó al orden a los congresistas y dijo que la comisión debía enfocarse en hacer su trabajo y pelear menos.