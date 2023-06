Greivin Moya critica cesión de partido al chavismo: ‘Utilizan esas estructuras como moneda de cambio’

El periodista Greivin Moya Carpio, excandidato presidencial de Fuerza Nacional (FN), criticó la decisión de los asambleístas de esta agrupación de ceder al chavismo la presidencia del partido político, de cara a las elecciones municipales de 2024.

Al ser consultado por La Nación acerca de los cambios en Fuerza Nacional, Moya manifestó: “Me parece un contrasentido porque eso suena como si fuera una franquicia que usted la aporta para que la utilicen otros; eso me parece que no habla bien de la agrupación”.

En sesión del 13 de mayo anterior, la Asamblea Nacional del FN acordó nombrar como nuevo presidente del Comité Ejecutivo a Federico Cruz Saravanja, asesor de imagen del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

También, aprobó un cambio de nombre de la agrupación, que pasaría a llamarse Aquí Costa Rica Manda una vez que reciba la ratificación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El periodista enfatizó su oposición y criticó la medida del partido: “No se puede ganar la confianza de los costarricenses cuando usted tiene un partido que participa y luego se cambia. Y no sé con qué intenciones tampoco, porque se sabe que a veces utilizan esas estructuras como si fueran una moneda de cambio, una moneda de curso común para obtener algunos beneficios”.

“Me parece que eso no debe ser y yo no estoy de acuerdo con una situación de ese tipo”, adujo Moya.

El periodista relató que, después de las elecciones nacionales de 2022, él decidió apartarse de la política para descansar de la contienda. Además, señaló que el partido carecía de recursos para levantar la estructura rumbo a futuros procesos electorales.

Manifestó que la fusión con el chavismo lo toma por sorpresa, debido a que ningún asambleísta o delegado le habló al respecto. Sostuvo que, como excandidato presidencial del partido, se opone rotundamente a las decisiones tomadas.

“Entiendo que se están fundiendo, que la estructura la están trasladando con otro nombre, o que se están aliando con otras agrupaciones…, pero de eso yo no tengo nada que ver, no me han consultado ni me han alertado de esta situación”, manifestó Greivin Moya.

El periodista Greivin Moya Carpio fue el candidato presidencial de Fuerza Nacional (FN) para las elecciones de 2022. Foto: (Alber Marín)

El excandidato presidencial afirmó que se vinculó a Fuerza Nacional después de su renuncia como periodista de Teletica, en el 2021, con el interés de fortalecer poco a poco una nueva agrupación política como alternativa a los partidos tradicionales.

A pesar de que Fuerza Nacional se creó en el 2018 y él se incorporó posteriormente, afirmó que los fundadores del partido compartían esa misma visión y prometieron no prestar el partido para intereses de otros grupos políticos.

“El fin no era ese, el fin mío, por el cual yo participé, era para crear un partido con los años, que fuera una alternativa, que fuera creciendo poco a poco con el tiempo, creciendo con propuestas, con un proyecto político definido; empezar a hacer carrera política y que poco a poco se fuera ganando la credibilidad de la población”, manifestó Moya.

Movimientos del chavismo Copiado!

El ascenso de Federico Cruz a una presidencia partidaria ocurre en momentos en que el chavismo ha tenido problemas con otros dos partidos políticos: el que lo llevó a la Presidencia, Progreso Social Democrático (PPSD), y otro que una funcionaria de Casa Presidencial intentó fundar.

El propio presidente Chaves divulgó un distanciamiento con el PPSD y con su presidenta, la diputada oficialista Luz Mary Alpízar.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denegó la inscripción del Partido Pueblo Soberano (PPS), que se atribuye representar el verdadero “rodriguismo”.

Este partido es dirigido por Mayuli Ortega Guzmán, funcionaria de Casa Presidencial. Dicha agrupación aún tiene la posibilidad de apelar la decisión, tanto ante la Dirección de Registro Electoral como ante los magistrados del TSE.

No obstante, si se mantiene el rechazo a la inscripción del partido, debido a una violación de derechos a Gerardo Medina Angulo, secretario general del grupo, Pueblo Soberano no podrá inscribirse para las elecciones municipales de 2024.