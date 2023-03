Chaves señala distanciamiento entre Gobierno, Luz Mary Alpízar y partido que lo llevó al poder

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, declaró que existe un distanciamiento entre el Gobierno y la diputada Luz Mary Alpízar, así como con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el cual lo llevó a él al poder.

“Sí veo que ha habido un gran distanciamiento en lo personal y en lo programático entre el Gobierno y la fracción, por un lado, y la señora Alpízar y el partido que ella representa por otro lado”, insistió Chaves.

La legisladora, quien además es presidenta del PPSD, recibió un voto de censura el martes de parte de ocho de sus compañeros de bancada. Ellos le achacan votar en contra de la línea del Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa y no darles espacio en el partido, de cara a las elecciones municipales del 2024.

Ella califica de mentira que se salga continuamente de la línea de fracción y sostiene que la critican por sus posiciones en defensa de grupos discriminados como mujeres y personas con discapacidad.

De acuerdo con el mandatario, por esas diferencias, él se distanció “desde hace ya mucho tiempo” de la presidenta del partido que lo llevó a la Presidencia de la República.

“Tengo que reconocer que, en lo personal, nos hemos distanciado cada vez más por temas como los que se mencionan: votar en contra de cosas del movimiento, del Gobierno, de los que queremos cambiar el país. A mí me ha parecido bastante extraño, para usar palabras diplomáticas”, declaró Chaves.

En su criterio, el voto de censura “está muy bien fundamentado, muy documentado”.

En conferencia de prensa, el gobernante también acusó a Luz Mary Alpízar de aliarse en votaciones con la bancada del Frente Amplio (FA) y “el sector más extremista” del Partido Liberación Nacional (PLN).

Pulso por el partido rumbo a elecciones municipales

El voto de censura refleja un fuerte pulso en el partido político de cara a las elecciones municipales de 2024.

Al respecto, Rodrigo Chaves afirmó que le han reportado “cuellos de botella” para que personas se integren a las estructuras cantonales del partido de Gobierno rumbo a los comicios.

Chaves también cuestionó que el PPSD abrió una investigación en contra de Paola Nájera por participar en la asamblea de conformación del Partido Pueblo Soberano (PPS), que se atribuye representar al verdadero movimiento rodriguista.

Nájera acudió a ese evento junto con el diputado Manuel Morales, quien además tiene familiares en esa estructura partidaria.

No obstante, luego el mandatario dijo: “Esos son temas partidarios en los que yo no me puedo meter, ni debo ni quiero meterme”.