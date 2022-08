Gobierno quiere aprobar la marihuana recreativa

El Gobierno prepara un proyecto de ley para legalizar la marihuana. Así lo anunció este lunes el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en el acto oficial que conmemora los primeros 100 días de su administración.

De acuerdo con el mandatario, la iniciativa será enviada al Congreso para su discusión. Asimismo, Chaves afirmó que pronto publicarán el reglamento sobre cannabis medicinal, legislación que fue aprobada por el Congreso anterior.

“Tenemos listo el reglamento de cáñamo industrial para uso medicinal e impulsaremos el proyecto de ley para la legalización de la marihuana para uso recreativo”, manifestó el mandatario en su discurso.

No obstante, Rodrigo Chaves no ofreció ningún tipo de detalles sobre cómo se regularía la comercialización de la sustancia, así como su consumo en el país. En campaña electoral, el hoy presidente planteó avanzar con esta reforma.

Consultado sobre su posición, Fabricio Alvarado, jefe de la bancada del Partido Nueva República (PNR), manifestó que su fracción se opondrá a la propuesta. Él asistió al acto oficial por invitación del Gobierno.

En la corriente legislativa ya existe un expediente que busca legalizar el consumo recreativo de la marihuana. Fue presentado por el exdiputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), en abril de 2021.

El texto propuesto por Sánchez regularía la producción, consumo y venta del cannabis y sus derivados, a través de un marco jurídico “necesario para la formalización de un nuevo mercado que genera oportunidades de negocio y trabajo”.

PAC pide legalizar marihuana recreativa, como siguiente paso

Según el proponente, en el mercado interno las ventas del cannabis y sus derivados podrían alcanzar los ¢100.000 millones anuales, o sea, alrededor de un 0,32% del producto interno bruto (PIB).

El plan del PAC establece una licencia gubernamental para producir cannabis y sus derivados, y otra para la industrialización y comercio.

Dicha iniciativa establece que los usos autorizados del cannabis y sus derivados estén sometidos al impuesto al valor agregado (IVA), mientras que los licenciatarios se regirán por la Ley de Impuesto sobre la Renta.

La propuesta no tuvo el respaldo de la entonces administración de Carlos Alvarado. El exmandatario adujo que él no prometió la legalización de la marihuana en su campaña electoral y que por eso no impulsaría la propuesta de su partido.