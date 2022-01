PAC pide legalizar marihuana recreativa, como siguiente paso

La bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) pidió al Congreso avanzar hacia la legalización de la marihuana de uso recreativo en Costa Rica, luego de que el plenario aprobó este jueves, en segundo debate, el proyecto sobre cannabis medicinal y cáñamo industrial.

Las diputadas Laura Guido y Carolina Hidalgo pidieron al resto de congresistas apoyar la iniciativa de su compañero Enrique Sánchez, que pretende regular la producción y el consumo libre de cannabis, en todas sus formas.

La iniciativa, puesta en la corriente legislativa en abril de 2021, busca emular la forma en que han legislado sobre el tema Uruguay, México y Canadá, así como 16 estados de Estados Unidos.

Laura Guido, jefa de la bancada oficialista, afirmó: “Me alegra mucho el paso hacia adelante que damos. Estoy convencida de que no solo esta materia tiene que avanzar, sino también la posibilidad de legalizar el cannabis recreativo, en aras de poder generar industrias que sean mucho más seguras, que además potencien una producción nacional y que los recursos no se queden en la informalidad”.

Enrique Sánchez argumentó que “la marihuana se seguirá vendiendo sea legal o no”.

“La diferencia es que, si no actuamos, esta marihuana será marihuana con sangre producto de las redes de narcotráfico, cuyas ganancias no quedan en las familias costarricenses; cannabis cuyos consumidores no podrán saber la calidad del producto y cannabis que no pagará impuestos sin que pueda financiar ningún programa de prevención o consumo responsable”, agregó.

El texto propuesto por Sánchez regularía la producción, consumo y venta del cannabis y sus derivados, a través de un marco jurídico “necesario para la formalización de un nuevo mercado que genera oportunidades de negocio y trabajo”.

Según el proponente, en el mercado interno las ventas del cannabis y sus derivados podrían alcanzar los ¢100.000 millones anuales, o sea, alrededor de un 0,32% del producto interno bruto (PIB).

“Nosotros no solo lo apoyamos (el plan de cannabis medicinal), sino que además estamos de acuerdo como fracción oficialista en la iniciativa de nuestro compañero Enrique Sánchez para el uso recreativo (de la marihuana). Costa Rica no puede pasar la oportunidad de insertarse en estas nuevas reformas, en estos tipos de mercado y en observar la medicina de manera global”, manifestó Carolina Hidalgo.

El plan del PAC establece una licencia gubernamental para producir cannabis y sus derivados, y otra para la industrialización y comercio.

Dicha iniciativa establece que los usos autorizados del cannabis y sus derivados estén sometidos al impuesto al valor agregado (IVA), mientras que los licenciatarios se regirán por la Ley de Impuesto sobre la Renta.