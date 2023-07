Gobierno fustiga Censo 2022 y lo califica de ‘fracaso’

Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación, y Jorge Rodríguez Vives, jerarca de Comunicación, desacreditaron los resultados del Censo 2022 elaborado por el INEC, al considerar que la cobertura del 61% de las viviendas fue demasiado baja.

Fernández aseguró que, debido a ese bajo porcentaje, la información entregada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) no puede ser considerada un censo, sino “estimaciones de población y de vivienda”.

La jerarca sostuvo que técnica y metodológicamente el censo fracasó y que las limitaciones en la cantidad de información generarán un importante perjuicio en la generación de políticas públicas.

Por su parte, el ministro Rodríguez aseguró que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ordenó que los representantes del Gobierno en la Junta Directiva de INEC iniciar una investigación sobre la baja cobertura.

LEA MÁS: Censo 2022: Población de Costa Rica es de 5.044.197 personas

Anteriormente, la gerente del INEC, Floribel Méndez Fonseca, explicó que, durante el proceso de recolección de los datos, hubo contratiempos que impidieron obtener información.

En total, de las 1.769.081 viviendas que se proyectaron alcanzar, los personeros del INEC visitaron 1.550.258, es decir, un 88% del total. 218.823 hogares quedaron sin visitar.

Sin embargo, hubo un incremento en la cantidad de entrevistas no respondidas, porque las personas no atendieron el llamado o no estaban en casa. De las casas visitadas, 1.074.258 fueron censadas, es decir, el 61% respecto al total de viviendas del país, según datos de INEC.

La coordinadora del Censo explicó que validaron los datos con tres metodologías estadísticas diferentes, por lo que la información es confiable, a pesar de que el porcentaje de cobertura de viviendas censadas fue “parcial”. “No es el resultado que queríamos, pero es el que tenemos”, manifestó Solano.

El ministro de Comunicación dijo que el censo pone en riesgo el diseño de la política pública “y hasta la democracia”, porque de este depende la asignación de curules en la Asamblea Legislativa por provincia.

De acuerdo con los resultados dados a conocer por el INEC, San José, Cartago y Heredia perderían una diputación de cada una, las cuales serían ganadas por Alajuela, Guanacaste y Puntarenas.

LEA MÁS: Censo 2022: San José, Cartago y Heredia perderían un diputado cada una; ¿quiénes los ganan?

El ministro añadió que los representante del Gobierno en la Junta de INEC investigarán la metodología utilizada, los mecanismos de recolección de información y el uso de los $24 millones de presupuesto, los cuales consideró un desperdicio al ver los resultados.