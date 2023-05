Gerente de Procomer concursó para director de Cinde y ahora acuerpa críticas de ineficacia

Pedro Beirute, gerente de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), concursó en enero para el cargo de director ejecutivo de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), pero ahora acuerpa las afirmaciones del Gobierno de que las empresas extranjeras no vienen al país por la labor de Cinde y que su papel es prescindible.

De hecho, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, encargó a Beirute asumir en Procomer la labor de atracción de inversiones que desarrolla Cinde, después de romper el convenio con la organización y de retirarle el financiamiento.

Cinde, en tanto, confirmó que el mandatario Chaves se interesó en el nombramiento del nuevo director ejecutivo que reemplazaría a Jorge Sequeira, quien renunció en enero “por asuntos personales”.

La organización sin fines de lucro abrió un concurso internacional, de carácter técnico y sin influencia política, en el que participaron 200 candidatos. El proceso fue encargado a la firma internacional PWC.

Pedro Beirute no figuró entre los principales cinco candidatos al cargo en el proceso de selección.

Cuatro meses después de participar en el concurso, Procomer, la institución dirigida por Beirute, le retiró a Cinde el financiamiento proveniente del canon que pagan las empresas instaladas en zonas francas. El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) hizo lo mismo de forma simultánea, alegando problemas presupuestarios.

El miércoles, cuando se dio a conocer la ruptura con Cinde, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, salió a dar una conferencia de prensa en compañía de Beirute como gerente de Procomer, ente público no estatal.

Acuerpado por Pedro Beirute, el ministro argumentó falta de eficacia de Cinde en asentar empresas en las costas y zonas rurales. Tovar dijo que las empresas no vienen a Costa Rica por Cinde, sino por las condiciones que el país ofrece.

En tanto, Beirute declaró: “Creemos que podemos asumir esta nueva directriz del Poder Ejecutivo, que está avalada y aceptada por nuestra Junta Directiva. Desde la administración, eso es lo que vamos a hacer, ejecutar esa nueva directriz”.

Sin embargo, reconoció que Procomer no está especializada en atracción de inversiones

Su participación en el concurso Copiado!

Beirute confirmó a El Observador y a La Nación su participación en la etapa de reclutamiento.

Alegó que, en diferentes momentos, se le acercaron personeros de la firma de reclutamiento y líderes y miembros de Junta Directiva de Cinde animándole a participar, “debido a mi experiencia en el entorno corporativo multinacional internacional en Intel, el conocimiento de la institucionalidad de comercio e inversión y los buenos resultados de la gestión en Procomer”.

Dijo que primero rechazó las invitaciones, pero luego aceptó concursar y se lo comunicó al ministro Manuel Tovar.

“El proceso no avanzó. No participè en el proceso de entrevistas. Ignoro los plazos del mismo. Ni el presidente ni el ministro de Comercio Exterior sugirieron o postularon mi nombre. Por ser un tema de naturaleza personal, no me referiré más al respecto”, adujo.

Gerente de Procomer fue el candidato de Chaves para Cinde Copiado!

Fuentes confiables dijeron a La Nación que Pedro Beirute era el candidato del gobierno de Rodrigo Chaves para la dirección ejecutiva de Cinde.

El 18 de abril, se anunció que la elegida fue Marianela Urgellés, quien se desempeñó por más de 25 años en Intel, en áreas de servicios corporativos, finanzas, manufactura, ingeniería y programas estratégicos en equipos globales.

La ruptura del Gobierno con Cinde sobrevino dos semanas después.

Consulta presidencial en una reunión Copiado!

Cinde confirmó que el presidente Rodrigo Chaves se mostró muy interesado en la selección y trajo el tema a colación en una reunión.

“Las autoridades del Gobierno sí consultaron a Cinde los avances del proceso y también recibimos comunicaciones de seguimiento. Cinde sí tuvo una reunión con el presidente de la República, el pasado 31 de marzo, para continuar las conversaciones que se han venido teniendo sobre el trabajo de la tríada de Comercio Exterior.

“En esa reunión, ante la consulta del señor presidente sobre este tema en específico, Cinde comunicó la selección realizada por la Junta Directiva”, señaló el ente.

“El proceso de selección final se basó totalmente en los criterios profesionales valorados sobre los candidatos y la decisión fue totalmente autónoma por parte de la Junta Directiva de Cinde. Eso es una muestra de la naturaleza técnica y apolítica de Cinde velando por su fortaleza técnica reconocida a nivel mundial”, señaló el ente.