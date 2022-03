Figueres pide a bancos flexibilizar créditos a iglesias que pusieron templos en garantía

El candidato presidencial José María Figueres aboga por que los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR) flexibilicen los créditos otorgados a iglesias evangélicas antes de la pandemia, en los cuales los templos fueron puestos como garantía.

El aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN) dijo que, así como se requiere de flexibilidad para evitar que los bancos rematen propiedades a las pequeñas y medianas empresas por la crisis económica, se debe hacer lo mismo con las iglesias cristianas. Lo dijo el viernes, a la salida de un encuentro con el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC).

“Me parece que, sobre todo los bancos del Estado, que son de los costarricenses, deberían de poder amoldar el repago de las obligaciones del sector productivo nacional a condiciones que efectivamente se puedan pagar.

“Un transportista de jóvenes estudiantes que no han podido transportar a los jóvenes durante dos años porque las clases se fueran a la virtualidad, no tiene la culpa de que hoy no le pueda pagar la buseta al banco. Ahí es donde se necesita flexibilidad. Igualmente lo digo con algunas edificaciones que fueron compradas por congregaciones financiadas por los bancos en tiempos de normalidad y que ahora, en tiempos de pandemia, están teniendo dificultades para poder pagar”, planteó Figueres.

Planteó que los bancos ajusten los plazos de pago de las deudas de iglesias, por ejemplo, “para que lo puedan hacer sin que los bancos tengan que rematar las propiedades que no tendrían ningún sentido para los bancos”, agregó.

Figueres había hecho un llamado similar durante una entrevista con el pastor Rodolfo Arias del Grupo Stereo Visión, el jueves, donde además aseguró que la “ideología de género” colonizó la educación costarricense, lo cual no consideró bueno y, por tanto, habría que corregir en un eventual gobierno suyo, según respondió. Luego, dijo que se refería a tendencias que quieren llevar la sexualidad a la educación primaria. A la vez, declaró que en derechos humanos no habría retroceso en un eventual gobierno suyo.

“Mire, en campaña uno tiene reuniones con todos los sectores. Hoy hemos tenido un reencuentro con el Magisterio Nacional; ha sido una larga sesión de trabajo donde nos hemos puesto de acuerdo en medidas muy puntuales para rescatar a la educación del retraso que tiene y de poder avanzar hacia un modelo educativo que sea una política de Estado. Es en el mismo sentido de estas reuniones que me he venido reuniendo en forma territorial y también con todos los sectores”, dijo.

Días atrás, durante un encuentro con la Alianza Evangélica, el verdiblanco se comprometió a abrir una oficina en Casa Presidencial para facilitar los programas espirituales y sociales que desarrollan las diversas iglesias del país.

En tanto, el 9 de marzo, Figueres confirmó confirmó haber sostenido una reunión con el excandidato y diputado electo de Nueva República, Fabricio Alvarado, para buscar puntos de coincidencia en los programas de gobierno.