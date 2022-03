Figueres sobre ideología de género: Algunas tendencias quieren llevar sexualidad a primaria

José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que algunas tendencias quieren llevar “los temas de sexualidad” a la educación primaria. Esa fue su respuesta cuando se le preguntó qué es la “ideología de género” que, según dijo en una entrevista con el pastor evangélico Rodolfo Arias, colonizó la educación costarricense y debe ser corregida.

A diferencia de Figueres, su candidata a vicepresidenta, Laura Arguedas, sostiene que “la ideología de género no existe y, cuando esa expresión se usa, va en detrimento de los derechos humanos”.

Consultado este viernes, a la salida de una reunión con el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), el candidato del PLN primero dijo:

“Miré, yo no quiero profundizar sobre el tema, porque el tema es un tema que dividió a la nación costarricense en las elecciones pasadas y yo, más bien, pienso que estos son tiempos de unir a la familia costarricense y de concentrarnos en los retos inmediatos que tenemos por delante, que es el empleo y la reactivación de la economía. De manera que no quiero profundizar en un tema que tenga que ver con la división de la familia costarricense”.

Cuando se le insistió en que él fue el que se refirió al tema de las guías sexuales que se imparten en el Ministerio de Educación Pública (MEP) en una entrevista, contestó:

“No, yo no hablé sobre las guías, tampoco era eso. Es que, lo que le puedo decir es que hay algunas tendencias que quisiera llevar los temas de la sexualidad a los niveles de la educación primaria. Yo tengo un nieto, todas y todos tenemos hijos, hijas, sobrinos.

“Y creo que todos pensamos que hay un momento en la vida de los jovencitos y adolescentes cuando esos temas se deben abordar. No solamente desde el punto de vista de las escuelas, sino desde el punto de las familias, porque la crianza de las familias en esto es muy importante. Y abordarlo a tempranas edades, como hay algunas corrientes, eso me parece que es lo conducente.

“Con respecto a lo que son las guías sexuales en el Ministerio de Educación, que no fue un tema que abordé en esa entrevista, pienso que los datos que estamos viendo es que han tenido un efecto importante en la disminución de las jovencitas embarazadas y pienso que eso es algo positivo”.

En la entrevista con la emisora cristiana Grupo Stereo Visión, el pastor Rodolfo Arias le preguntó si “está de acuerdo en que ha habido una colonización en cuanto a ideología de género en la educación”. Figueres dijo: “Yo estoy no solamente de acuerdo, yo estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. Me parece que mucho de eso nos ha venido del exterior”, aseveró.

Acto seguido, ante otra pregunta sobre si ese tipo de enseñanza era buena o mala, Figueres añadió: “No, no es para nada bueno y quiero que sea uno de los tantos elementos que entremos al Gobierno a corregir. Pastor, he sido muy claro en decir que la primera institución que vamos a intervenir es el Ministerio de Educación, porque es un ministerio que hoy no está cumpliendo con el objetivo que las y los costarricenses queremos que cumpla en términos de valores, en término de enseñanza”.

Por la noche, Figueres publicó un video en compañía de Laura Arguedas en el que dijo que, en derechos humanos, no habrá retroceso.

El verdiblanco aseguró que “esas palabras (ideología de género) significan distintas cosas para muchas personas en nuestro país”.

“Lo que aquí queremos recordar es que, a lo largo de esta campaña, hemos reiterado una y mil veces que en materia de derechos humanos nosotros somos respetuosos de lo que ya contienen nuestras leyes y que en ese sentido no habrá ningún retroceso”, añadió.