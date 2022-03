Figueres lamenta ataques de Rodrigo Chaves a la prensa y el sector médico

El candidato presidencial José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), lamentó los constantes ataques que su contrincante Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), ha efectuado en contra de sectores como la prensa y los especialistas en salud, tras su cierre de campaña, este domingo.

En específico, el verdiblanco cuestionó algunas frases de Chaves, como por ejemplo, llamar a la prensa “canalla” o decir que los médicos y el personal de salud van en “pijamas” a los hospitales a “dormir”.

“Lamento muchísimo las expresiones que se han dado en esta campaña por parte del otro lado, que son un irrespeto, una gran falta de respeto para la prensa. Pero eso pareciera ser una triste tónica, porque también hemos venido viendo declaraciones en el mismo sentido con respecto a la cultura y las personas que trabajan en el sector salud. No se les debe llamar personas con pijama (a los médicos). Y también con el TSE (Tribunal Supremo de Elecciones)”, aseguró Figueres.

“Lamento que todo ese tipo de expresiones se hayan dado, no me parece que edifiquen, no me parece que construyan”, comentó Figueres.

[ Bus que iba a cierre de campaña de Figueres se quedó sin frenos y bloqueó acceso a lugar del evento ]

En el caso de la prensa, el aspirante del PPSD se manifestó también sobre las investigaciones periodísticas en torno a Chaves, como la sanción del Banco Mundial por acosar sexualmente a subalternas y la estructura paralela que financió su campaña.

“Cubrir una campaña no es nada fácil, hacerlo en el mundo de las redes sociales es todavía más difícil y poder constatar las cosas que se dicen y no se dicen es un trabajo encomiable. Yo pienso que la prensa cumple un papel fundamental en nuestro sistema democrático, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir hoy.

“Cuando he visitado el Colegio de Periodistas he reiterado que nuestro gobierno será un gobierno de puertas abiertas a la prensa en todo momento, para que podamos tener una relación transparente, diáfana y además, respetuosa, como debe existir entre los gobiernos y los diferentes actores”, agregó el verdiblanco.

En la actividad de este domingo, en Patarrá de Desamparados, participaron los candidatos a vicepresidentes Álvaro Ramírez y Laura Arguedas, y la esposa de Figueres, Cinthya Berrocal. Además, estuvieron presentes varios diputados electos como Gilberth Jiménez, Andrea Álvarez, Danny Vargas y Carolina Delgado.

De igual forma, asistieron algunas de las personas que le han dado la adhesión a Figueres y figuras reconocidas del PLN como Antonio Álvarez Desanti y Nuria Marín.

“Debemos salir a votar el próximo 3 de abril, esta es una elección trascendental para el futuro de Costa Rica, debemos salir a defender nuestro Estado de Derecho, Costa Rica necesita un cambio, pero un cambio seguro y respaldado por nuestra democracia”, aseveró Figueres, quien ya gobernó el país entre 1994 y 1998.

Previo a los comicios del próximo domingo, Figueres y Chaves se verán las caras en tres debates: en radio Monumental, Repretel y Canal 7.

Este domingo, en Desamparados, el candidato del PLN, José María Figueres, realizó su cierre de campaña. Lo acompañaron su esposa, Cinthya Berrocal, Antonio Alvarez Desanti, Nuria Marín, el diputado electo Gilberth Jiménez y una gran cantidad de partidarios. (Rafael Pacheco Granados)

[ Diputados electos del PLN lanzan fuertes críticas a Chaves en cierre de campaña de Figueres ]