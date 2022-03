Diputados electos del PLN lanzan fuertes críticas a Chaves en cierre de campaña de Figueres

Los diputados electos del partido Liberación Nacional (PLN), lanzaron fuertes críticas contra el candidato rival Rodrigo Chaves, tachándolo de “machista” y “altanero”. Las declaraciones de los futuros legisladores ocurrieron la mañana de este domingo, durante el cierre de campaña de José María Figueres, realizado en Patarra de Desamparados.

La primera en lanzar sus críticas fue la liberacionista Andrea Álvarez, quien aseguró que el país no merece un presidente con las características de Chaves. Por su parte, Gilbert Jiménez, actual alcalde de Desamparados y diputado electo, también arremetió contra el aspirante del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

En tanto, Laura Arguedas, candidata a vicepresidenta del PLN, insistió en que la democracia está en riesgo y deben fortalecerla manteniendo en pie a las instituciones.

“Del otro lado vemos discursos de este tipo, que critican todo lo que hemos logrado en todas estas décadas, para ese candidato (Chaves) todo está mal, todo lo critica. Ese candidato posiblemente critica todo porque ha vivido afuera los últimos 35 años, ahora viene a darnos cátedra y a decirnos cómo se hace todo y posiblemente esté mintiendo”, expresó Arguedas

El excandidato del Partido Republicano Socialcristiano, Rodolfo Hernández, también habló en medio de la actividad, defendiéndose de las críticas efectuadas por Chaves contra los médicos. “Estoy aquí porque no solo me insultó el dizque candidato, que no solo le falta el respeto a las mujeres, sino a los profesionales a los que les faltó el respeto, y a los parientes de ese candidato que ocupan de la CCSS”, expresó Hernández.

En el caso de la legisladora electa Carolina Delgado, en medio de aplausos recalcó que: “Costa Rica merece un carajo como este (Figueres)”. Algunos exjugadores del mundial de Italia 90 se hicieron presentes en la actividad de cierre de los liberacionistas, incluso, Roger Flores, el excapitán de “la Sele”, quien dijo que sentía vergüenza de Chaves.

José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), realizó su cierre de campaña este domingo. Lo acompañaron su esposa, Cinthya Berrocal, Antonio Álvarez Desanti y su esposa Nuria Marín, el diputado electo Gilberth Jiménez y muchos otros partidarios. (Rafael Pacheco Granados)

La actividad de cierre de campaña de los liberacionistas se realizó en Patarra de Desamparados. (Michelle Campos)

El candidato del PPSD, Rodrigo Chaves, también tiene previsto hacer su “fiesta de cierre” de campaña este domingo por la tarde, en Desamparados, donde la actividad se combinará con la transmisión en pantalla gigante del partido entre las selecciones de Costa Rica y El Salvador, a las 3:00 p. m.