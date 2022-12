Figueres contradice a su jefa de campaña sobre asesores extranjeros

El exmandatario y excandidato presidencial del PLN, José María Figueres Olsen, contradijo a su jefa de campaña, Alicia Fournier, sobre la contratación de un grupo de consultores extranjeros liderado por el colombiano Mauricio De Vengoechea, durante la pasada contienda electoral.

A finales de abril pasado, Fournier dijo al semanario Universidad que el pago a la firma De Vengoechea & Associates dependía del resultado y como perdieron en segunda ronda, no hubo ningún desembolso. Alegó que ese contrato había sido heredado de su predecesor en la primera ronda, Álvaro Azofeifa y que superaba los $100.000.

En específico, Fournier aseguró a Universidad: “(De Vengochea) vino en la primera ronda, ofreció sus servicios, entiendo que no se le aceptó y, en la segunda ronda ofreció servicios, pero con un contrato que lo hizo con don Álvaro Azofeifa y que yo heredé. Era un contrato de éxitos, es decir, si se ganaba, se reconocería el contrato por alguna de las asesorías que hubiera dado, porque don Mauricio estaba muy entusiasmado en ayudar”.

Esa versión fue corroborada, en aquella ocasión, por Azofeifa, quién afirmó a ese medio universitario: “No hubo ningún contrato. Hubo un acuerdo para ayudar en la segunda parte, teniendo claro que si había la oportunidad de ganar la elección, iban a tener un success fee (honorario por el éxito)”.

No obstante, Figueres negó que esa empresa hubiese trabajado en su campaña, aunque sí reconoció que negociaron una contratación que, según dijo, al final esta no se concretó.

Según su versión, De Vengoechea y su equipo se quedaron en el país hasta la segunda ronda para conocer los rasgos, el temperamento y el carácter de los costarricense, pensando en una posible contratación del Partido Liberación Nacional (PLN), para las elecciones municipales del 2024.

“Don Mauricio De Vengoechea es un extraordinario consejero de campañas y nosotros teníamos interés en que nos ayudara en la campaña. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) permite que se tengan asesores o consejeros, tanto nacionales como internacionales, pero no logramos llegar a un acuerdo con ellos.

“Al invitarlos queríamos ver si podíamos cerrar una transacción con ellos, que no logramos después de muchas tratativas. Al final, decidimos que era mucho mejor que esta gente se quedara aquí, que estuviera viendo el proceso electoral costarricense, que se empapara de nuestra idiosincrasia, porque como gobierno que nos pensábamos, creíamos que esta gente nos podía asesorar en la campaña municipal dentro de un año”, manifestó Figueres.

TSE investiga asesoría de extranjeros a Figueres

Así lo dijo ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales de la Asamblea Legislativa, la mañana de este lunes, ante preguntas de la diputada Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quién lo interrogó sobre la participación de los foráneos en el pasado proceso electoral.

La Nación reveló la semana pasada que el TSE investiga la participación de De Vengoechea y su equipo en la campaña del PLN, bajo el supuesto de que la agrupación podría haber recibido una donación de persona extranjera, algo que prohíbe el Código Electoral y lo sanciona con penas de prisión.

En criterio del Tribunal, ese ligamen podría violentar la legislación electoral porque el contrato se debió reportar y, en el supuesto de que no hubo pago, lo que correspondía era que los servicios se incluyeran en la lista de donaciones. El problema es que, si la asesoría se hubiese reportado como contribución en especie, se trataría de un aporte de foráneos, lo cual es sancionado hasta con seis años de cárcel.

Acuña también le preguntó sobre los ¢7,6 millones que el PLN gastó en tiquetes aéreos para que De Vengoechea y cuatro miembros de su equipo vinieran al país, en varias ocasiones, entre marzo y abril pasado. Figueres insistió en que vinieron como invitados a ver el proceso.

“Esas personas vinieron como invitados y esos tiquetes se pagaron con fondos no reembolsables, o sea, no pagados con la deuda política, precisamente porque teníamos la expectativa de poder llegar a un acuerdo con ellos que no llegamos”, argumentó Figueres.

El exmandatario y excandidato presidencial del PLN, José María Figueres Olsen, durante su comparecencia ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales de la Asamblea Legislativa, la mañana de este lunes 19 de diciembre. Foto: Jose Cordero (Jose Cordero)

Contradice publicación de consultor Copiado!

El exmandatario también contradijo la versión de Mauricio De Vengoechea, quién en su cuenta en Instagram escribió el 6 de febrero pasado: “Gran trabajo del presidente José María Figueres @figuerescr y su gran equipo @alvaroazofeifa @jorge_oller. Gracias por la confianza para con nuestro equipo de @devengoassoc. Vamos por la segunda. Costa Rica merece ganar”.

Y el 5 de abril, tras la segunda ronda, publicó: “Hay muchos que aseguran que ganan siempre. Nada más falso. Los consultores serios, por el contrario, aceptamos cuando se pierde, analizamos a fondo el porqué y así aprendemos más”.

Incluso, miembros del equipo de De Vengoechea tenían gafetes en los que se les identificaba como consultores.

Cuando se le mencionó este tema, Figueres dijo que “hay muchas personas que en una campaña se arropan con ropa ajena”.

Alegó que “el hecho de que estos señores hayan puesto en sus redes sociales que formaron parte de la campaña, es una valoración de ellos”.