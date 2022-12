En vivo: Figueres comparece por ‘salto al vacío’

Figueres tenía siete minutos para hablar, solo usó tres minutos y se reservó el resto del tiempo. Durante su breve intervención insistió en que él, como candidato, solo le correspondía salir a buscar votos y que no se encargaba de labores administrativas de la campaña.

“Los candidatos no se meterían en la administración de la campaña, era un tema muy complejo. Los candidatos estaban para salir a ganar votos, participar en entrevistas. La estructura de campaña obedeció a la normativa interna, al Código Electoral”, dijo Figueres, quien no mencionó nada del video por el cual fue llamado a comparecer.

8:39 a. m.: Inició la comparecencia Copiado!

Con una serie de retrasos por problema técnicos, inició la comparecencia del expresidente José María Figueres, quien acudió solo y trae un video que proyectará como parte de su intervención.

Algunos de los diputados miembros de la comisión llegaron en compañía de otros diputados de su fracción. Pilar Cisneros, del gobernante Partido Progreso Social Democrático llegó con Ada Acuña, Paola Nájera y Daniel Vargas.

Con Dinorah Barquero y Francisco Nicolás, del PLN, llegó Luis Fernando Mendoza; mientras que con Jorge Dengo, del Liberal Progresista, acudió Kattia Cambronero.

8:25 a. m.: Figueres ante diputados Copiado!

José María Figueres, excandidato presidencial del PLN, comparece la mañana de este lunes, ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales de la Asamblea Legislativa, por el video conocido como “salto al vacío”, un clip que surgió en redes sociales antes de la segunda ronda del 2022 y que desató polémica por su alusión al suicidio.

En aquel momento, el equipo de Liberación Nacional (PLN) negó la autoría del audiovisual que cuestionaba al hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves. Sin embargo, en esta comisión, se confirmó que el video fue ideado por el director creativo de Figueres, Giovanni Bulgarelli, y realizado por el productor audiovisual Eloy Mora, de la firma El Trim Tim, quien dijo que lo elaboró por encargo de Bulgarelli.

Incluso, Mora reveló que, cuando el escándalo estalló antes de la segunda ronda, Figueres lo llamó para pedirle silencio y que no saliera a hablar sobre el origen del video.

Además, el dinero para pagar la producción no pasó por las cuentas oficiales del PLN. Mora asegura que le pagaron desde una cuenta de la empresa Profeso S. A., del abogado y exmagistrado suplente Moisés Fachler. Este último admite haber girado un pago al productor, pero asegura que era para otro fin: para promocionar un bien inmueble que iba a vender en Rohrmoser, San José. No obstante, no aportó ninguna prueba de ese encargo, ni nombres de las personas con quien conversó en El Drim Tim.

