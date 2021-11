Fernando Cruz, presidente de la Corte: ‘No creo que sea competencia del OIJ hacer ese tipo de valoraciones’

Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuestionó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) calificara de “moralmente reprochable” el hecho de que él le enviara un mensaje a Johnny Araya, en el cual le deseó que “todo saliera bien” en un juicio por tráfico de influencias. Para el magistrado, a la Policía Judicial no le toca hacer juicios de valor como parte de sus investigaciones.

“Yo no creo que eso sea competencia del OIJ, hacer ese tipo de valoraciones, no voy a discutir con el OIJ el tema; me sorprende, sí, porque en mi época, yo no nunca vi que, en informes del OIJ, se hicieran valoraciones ético morales sobre el tema, pero eso será una nueva forma de hacerlo y lo respeto, porque yo no tengo por qué meterme en eso”, dijo Cruz.

En un informe de investigación sobre el caso Diamante, el OIJ le informó a la Fiscalía sobre el mensaje que Cruz le envió al alcalde en febrero de este año, máximo jerarca del Poder Judicial. En dicho documento, la Policía Judicial señaló que la actuación del magistrado sería indebida para cualquier funcionario judicial, pero “más aún” para la máxima autoridad de la Corte.

Consultado al respecto, el magistrado dijo sentirse sorprendido por los calificativos del OIJ.

“El OIJ está, me parece, para dar información objetiva, pero no esa valoración porque no sabe el contexto; el contexto es que Johnny y yo en distintas circunstancias hemos tenido comunicación por razones institucionales”, declaró Cruz.

El jerarca reconoció a La Nación que él le envió un mensaje de texto al alcalde de San José, en febrero, cuando Araya Monge estaba a punto de enfrentar un juicio por tráfico de influencias, en el cual resultó absuelto. El OIJ supo de esta comunicación porque el alcalde la mencionó durante una llamada telefónica con una persona a la que llamó “Licho”, el 25 de febrero, día en que inició el juicio.

Araya le dijo a su interlocutor que Cruz tuvo el “buen gesto” de desearle “que todo saliera bien”. Nueve meses después, cuando el intercambio sale a la luz, el presidente de la Corte explicó que envió el mensaje porque, justo en esos días, él y Araya tenían previsto reunirse para discutir proyectos que involucraban tanto a la Corte como a la Municipalidad, pero el juicio de Araya causó la suspensión del encuentro.

“Entonces, yo le mandé un mensaje por celular diciéndole que esperaba que saliera avante del tema, o que saliera de la dificultad”, relató Cruz.

El magistrado presidente alegó que, como la reunión se pospuso, le pareció natural comunicarse directamente con Araya. Afirmó que envió el mensaje por sentido de humanidad, y que lo mismo haría con cualquier otra persona que esté como imputada en un juicio.

“A cualquier persona que tenga un juicio yo le deseo que lo supere adecuadamente (...). Cada vez que una persona enfrenta un juicio, yo no soy una persona que sea insensible al tema, es una adversidad muy fuerte. Y bueno, los jueces y fiscales harán lo que tengan que hacer, y él con su defensor hará lo que tenga que hacer, pero yo en circunstancias que conozca a una persona que tenga un proceso, bueno, espero que le vaya bien, que lo supere, porque una condena penal no es una cosa fácil”, afirmó el magistrado.

No obstante, Cruz reconoció que tampoco acostumbra expresar buenos deseos a imputados en causas penales.

“En este caso, simplemente fue que no nos podíamos reunir. Yo lo conozco a él por las razones y me pareció que era decirle ‘no se puede hacer la reunión, pero espero que supere la situación’, eso es todo. No creo que sea yo tan absurdo de andar buscando gente para decirles que les vaya bien”, afirmó el alto juez.

Cruz, además, afirmó que no considera que su actuación haya sido imprudente.

“Usted podría considerar que fue una imprudencia pero yo no creo que fuera una imprudencia, bueno, no podíamos reunirnos por la situación y dije ‘espero que salga bien, o que le vaya bien’. Pero no dije eso, sino que supere la adversidad, más o menos”, aseguró el presidente de la Corte.