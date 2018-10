“Por supuesto que no. Esa (oponerse a las denuncias) es una de las razones por las que también, creo, para mí era importante incluir ese tema, porque no hubo participación de Fabricio Alvarado, y lo dije desde meses atrás, en ninguna estructura de contratos ni ninguna estructura de pagos. No es la labor de un candidato, creo que hasta es un asunto de sentido común, todo el mundo sabe que el candidato no se dedica a eso”, manifestó.