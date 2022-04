‘Es a título personal’, dice Yorleny León, del PLN, sobre nombramiento en gabinete de Chaves

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León, aceptó formar parte del gabinete de Rodrigo Chaves, como presidente ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Según relató el propio presidente electo, él invitó a la liberacionista a formar parte del Gobierno una vez ganó la segunda vuelta electoral. Afirmó que ella le sorprendió cuando, en el 2020, fue una de las pocas voces en la Asamblea Legislativa que se opusieron a sacar a las municipalidades de la regla fiscal.

Liberacionista León asegura que aceptó cargo a ‘título personal’ La diputada saliente Yorleny León, designada como presidenta del IMAS, envió una carta al PLN este viernes para anunciar su decisión.

León aseguró que asume el cargo a título personal y así lo comunicó este mismo viernes al Comité Político Nacional del PLN. Acá un extracto de la entrevista:

— ¿Desde cuándo tomó la decisión de aceptar formar parte del gobierno de Rodrigo Chaves?

— Cuando tomé la decisión de participar en este Gobierno, lo estoy haciendo a título personal y en ningún momento a título partidario. El día de hoy, entregué una carta al comité político nacional donde estoy haciendo esa aclaración para evitar cualquier tipo de malentendido.

— ¿Qué la motivó para aceptar el cargo?

— Me motivó el hecho de que él me llamó para que integrara su equipo de trabajo. Me motivó también la oportunidad de continuar haciendo acciones en beneficio de las personas.

“Quienes me conocen saben que lo he venido haciendo por muchísimos años. Y bueno, colocarme al frente de una institución tan importante como el IMAS, sin duda permite generar oportunidades para las personas, particularmente en zonas rurales, en Guanacaste, Puntarenas y Limón”.

— ¿Usted consultó previamente con alguna autoridad del PLN para aceptar el nombramiento?

— No, lo que sí hice fue anunciar la decisión que había tomado, por lo menos a algunas de las autoridades del partido y hoy presenté una nota donde manifiesto la decisión tomada.

— ¿Cuáles serán sus primeras acciones como ministra designada?

— La próxima semana hemos sido convocados para tener una encerrona, donde vamos a retomar todos los asuntos que están planteados en el plan de Gobierno de la siguiente administración.

“Me reuniré esta tarde con el presidente ejecutivo actual. Espero reunirme con él para tener un estado de situación en la que queda el IMAS. A partir de ahí, en conjunto con lo que está establecido en el plan de Gobierno del presidente Chaves estaremos valorando las acciones a seguir.

“Lo importante es tener muy claro que esta institución tiene el gran reto de bajar la pobreza y la pobreza extrema. Y particularmente las zonas rurales”.