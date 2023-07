En vivo: Diputados someten a votación mociones de censura contra Nogui Acosta

3:50 p. m.: Sofía Guillén dice que Acosta restó credibilidad a la lucha contra la evasión Copiado!

Sofía Guillén, jefa de fracción del Frente Amplio, sostuvo que el “show” sobre el supuesto megacaso restó credibilidad a la lucha contra el fraude fiscal. Sostuvo que el combate a la evasión es un asunto serio, no un espectáculo para atacar “a quien me cae mal”. “Usted (Nogui Acosta) ha instrumentalizado el combate al fraude fiscal para convertirlo en una mofa y eso es lo que no vamos a tolerar”, dijo.

3:42 p. m.: Feinzaig afirma que Nogui Acosta vino a ‘mentir’ Copiado!

Eliécer Feinzaig, jefe del PLP, dijo que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, vino a mentir al Congreso, en enero, cuando la diputada Kattia Rivera le preguntó si había un informe que sustentara la supuesta denuncia contra el empresario Leonel Baruch. Recordó que él dijo que sí lo había y luego se conoció que no existía tal documento.

Sostuvo que Acosta utilizó información confidencial de un ciudadano para fines políticos, para atacar e intentar destruir la actividad comercial de ese ciudadano, un ciudadano crítico del Gobierno y copropietario de un medio de comunicación.

Feinzaig dijo que demerita el alegato de los diputados de Gobierno de que Nogui Acosta nunca mencionó el nombre de Leonel Baruch, pues era clara la intención del Poder Ejecutivo de asociar la denuncia con el empresario.

3:35 p. m.: ‘No podemos permitir que los abusos queden impunes’ Copiado!

Kattia Cambronero, del Liberal Progresista (PLN), afirma que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ha abusado del poder y ha convertido a Tributación como un instrumento de persecución, algo propio de tiranías, en donde las instituciones no son garantes de los derechos de las personas.

Agregó que Acosta desvió el poder para atacar a un empresario manipulando información que no comprobó. Resaltó el hecho de que el jerarca admitió que la denuncia contra el empresario Leonel Baruch, accionista del medio CRHoy, partió de un video de TikTok que andaba “por ahí”.

Agregó que lo sucedido con el supuesto “megacaso” es indignante y pone en peligro la seguridad jurídica de Costa Rica, por lo que es deber de los diputados, como representantes del pueblo, defender la democracia

“El Gobierno ha dejado de servir al pueblo y ha optado por perseguirlo”, insistió. Sostuvo que la moción de censura es un mensaje claro de que “estamos comprometidos con la transparencia, la responsabilidad y el servicio ciudadano”.

“No podemos permitir que los abusos de poder queden impunes”, dijo.

El contexto Copiado!

Los diputados someten a votación, la tarde de este martes, las mociones de censura contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por las omisiones y contradicciones en que incurrió en torno al supuesto “megacaso” de evasión que el gobierno de Rodrigo Chaves atribuye a una sociedad del empresario Leonel Baruch, accionista del medio CRHoy y del Banco BCT.

La jornada empieza a las 3:30 p. m. con un debate reglado. Están presentadas tres mociones de censura. La primera la firmaron diputados de Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA); la segunda es del Liberal Progresista (PLP); y la tercera es del PLN, el FA y dos diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

El común denominador en las tres mociones es una censura por el uso de la Tributación Directa como instrumento para perseguir a personas críticas del Gobierno. Para aprobar una censura, se requiere del voto afirmativo de dos terceras partes de los diputados presentes.

Después de anunciar el supuesto “megacaso” de evasión fiscal por ¢11.000 millones en enero, trascendió que un informe interno de Tributación recomendó archivar el caso porque la sociedad Beta Matrix S. A., de Leonel Baruch, estaba al día con sus obligaciones y porque las pruebas aportadas eran “simples” operaciones comerciales. Sin embargo, Hacienda no informó al respecto.

Además, aunque Acosta dijo en una primera interpelación legislativa que existía un informe técnico que señalaba delitos, luego se conoció que no existió tal estudio. En una segunda interpelación, él reconoció que todo partió de un video que estaba publicado en TikTok.

Incluso, la propia Fiscalía le dijo en marzo al Ministerio de Hacienda que, hasta ese momento, lo único que habían recibido era la transcripción de un video que circulaba en esa red social.

