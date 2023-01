‘En mi comparecencia me traeré abajo ese circo’, responde trol a presidente Chaves y ministra de Salud

Alberto Jesús Vargas Zúñiga, el trol que denuncia a la ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, de pagarle para atacar a periodistas y diputadas, afirmó este lunes que esta misma semana, en su comparecencia ante diputados que investigan el caso, “me traeré abajo ese circo, ese teatro”, calificativos con los que aludió la conferencia de prensa dada por el mandatario Rodrigo Chaves Robles y la ministra.

Vargas divulgó a las 4:48 p. m. un video en el perfil del personaje ficticio Piero Calandrelli, el cual existe desde 2019, tiene 29.000 seguidores y que, según ha dicho, utilizó para desprestigiar a periodistas de CRHoy, al igual que a canal 7 y a La Nación.

Desmintió la versión del mandatario y la ministra de que el dinero que se le dio era una ayuda para sus gastos o una “caridad” y reiteró que se le contrató con el fin de “atacar” a periodistas y diputadas. Agregó que su declaración ante diputados está prevista para el miércoles y allí aportará pruebas.

“Conmigo, tendrán que asumir consecuencias no solamente legales, sino también electorales, porque les juro, les garantizo, que durante mi comparecencia me traeré abajo ese circo, ese teatro, esa vendedera de humo que ustedes le hicieron a miles de costarricenses. Porque, a mí, no se me ha dado plata para ningún préstamo de caridad. A mí Joselyn me contrató para que atacara a periodistas y a diputadas. Tengo las conversaciones guardadas y también tengo pruebas que ligan directamente a don Rodrigo Chaves en toda esta maraña de troles, de mentiras y de engaños por parte del Poder Ejecutivo”.

Vargas, de 37 años, agregó que observó la conferencia de prensa donde Chaves y Chacón lo aludieron y señaló que, por tercera ocasión, la ministra cambia la versión de los hechos. “Primero, negó los pagos, después salió diciendo que eran para una campaña de salud y ahora dice que esos pagos fueron para un préstamo de caridad sin mostrar ni una sola prueba”, indicó.

En otro posteo que hizo en su Facebook, manifestó que la comparecencia ante la Comisión Especial Investigadora del Financiamiento de Partidos Políticos está prevista para el miércoles, pero que existe la posibilidad de acudir también el jueves.

En su último posteo, el operador del trol puso una frase que le atribuye al almirante Isoroku Yamamoto después de atacar a Pearl Harbor: “Me temo que lo único que hemos hecho es despertar a un gigante y llenarlo con una terrible decisión”.

A la administración Chaves Robles: Posted by Piero Calandrelli on Monday, January 9, 2023

En declaraciones a la prensa, este lunes, el presidente de la República aludió a Vargas de la siguiente forma: “Yo le llamo sicario político a sueldo, es una pluma que se encuentra a la venta a quien le pague, inventando que hay una estructura de troles”.

Chaves agregó que “ganamos esta campaña electoral a través de redes sociales” y afirmó que, entre quienes le dieron apoyo estaba “este señor Vargas, que fue compañero de batalla”.

Según él, Piero Calandrelli le hizo creer a la ministra, quien es médica de profesión, que él también era médico graduado en Italia. Además, le indicó que le faltaban dos cuatrimestres para graduarse en Derecho en una universidad privada, pero que no contaba con el dinero para pagarlos. Tampoco, tenía cómo darle de comer a sus hijas y además enfrentaba problemas con su mamá, enferma de cáncer. A partir de esa situación narrada por Vargas –alegaron el mandatario y la ministra–, ella optó por darle ayuda “de caridad”.

Sin embargo, en declaraciones que dio a La Nación, el 22 de diciembre, Vargas aseguró que parte del contenido pagado por Chacón fue divulgado entre julio y setiembre del 2022. El material, admitió, incluía la producción y difusión de ataques contra el periodista Jason Ureña, de CRHoy, quien informó sobre los desacuerdos de la Comisión de Vacunación con la jerarca.

“Ella enviaba a un funcionario público a hacerme los depósitos y, en el motivo de los depósitos, él ponía que era para ayuda universitaria, cosa que no era cierta”. De todas las transacciones, afirmó Vargas, existen los comprobantes bancarios.

