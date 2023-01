Diputados rechazan tono y acusaciones de Rodrigo Chaves en defensa de Joselyn Chacón

Diputados de tres fracciones legislativas rechazaron el tono y las acusaciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en defensa de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, por el pago a troles para atacar a periodistas y legisladores.

La forma de comunicarse y los ataques a congresistas de la oposición generaron mucha preocupación en Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN), y Ariel Robles, del Frente Amplio.

Los tres integran la Comisión investigadora de las finanzas de la campaña electoral y, en particular, el trabajo de Nicolás y Robles fue cuestionado por Chaves en la conferencia donde defendió a la ministra Chacón.

También lamentó las declaraciones del mandatario Dinorah Barquero, verdiblanca que lidera ese mismo órgano legislativo.

Vanessa Castro lamentó que Chaves hiciera una defensa a ultranza de la ministra de Salud, porque “ella realizó actos indebidos cuando contrató troles” y dijo que eso no puede pasar inadvertido.

Tono de Rodrigo Chaves preocupa a diputados del PLN, PUSC y Frente Amplio Legisladores se manifestaron profundamente preocupados por las acusaciones de "sicariato político" hacia la oposición.

“El presidente se ríe y muestra una irreverencia total, que no es hacia nosotros, los políticos o diputados, sino hacia el pueblo costarricense. El pueblo es sagrado y se respeta. Aunque yo represente a cinco personas que opinan contra los troles, voy a seguir opinando, porque un trol es un vicio que se mete en la entraña de un pueblo y llega a calar, puede botar la democracia de nuestro país”, dijo la socialcristiana.

Ella añadió que puede pensar diferente a la prensa, pero alegó que los medios son pilares de la democracia y también lo es la Asamblea Legislativa.

“Nada más volvamos a ver a Venezuela. Chaves, el de Venezuela, empezó así, de esta manera, y allá podemos ver los resultados”, alegó.

A Francisco Nicolás le preocupa, según dijo, que el presidente Rodrigo Chaves “no respete ni su investidura” y enfatizó en que dedica su tiempo a hacer lo que le ordena la Constitución Política.

“Si lo que le incomoda es el control político, hay muchos tratamientos, incluso con psicólogo, que le permiten a uno ser tolerante con la crítica, porque lo que está mostrando es intolerancia. Cada vez que me menciona, me hace crecer en seguidores”, apuntó Nicolás.

Tanto él como Dinorah Barquero explicaron que los cuestionamientos no son por el monto de lo que haya pagado Joselyn Chacón y la asesora presidencial Mayuli Ortega para los ataques a los periodistas, sino por la práctica de atacar la prensa, a personas reales y a funcionarios públicos.

“Resulta que ahora el monto es el daño, y no el ataque o lo que se dice contra la persona”, apuntó Nicolás y dijo que en la Asamblea no se pierde el tiempo con el control político, pero afirmó que si Chaves quiere buscar gente perdiendo tiempo, podrían estar cerca por quienes tienen tiempo para pedir y pagar ataques de troles.

El frenteamplista Ariel Robles destacó que el presidente dejó ver mucho enojo, molestia y arrogancia. “Nos preocupa porque esos no son los tonos para lidiar con los conflictos. El Frente Amplio le dice a la gente que tiene una voz de oposición y eso no es delito”, dijo.

También comentó que la fracción negroamarilla no dejará de remarcar las irregularidades, pese a lo exacerbado e innecesario del tono. Robles consideró preocupante que, en medio de una nueva ola pandémica de covid-19 en el orbe, el tema se centre en el pago de troles de la ministra de Salud.

“Es uno de los ministerios de Salud más polémicos y politiqueros. Por ese tipo de cosas, ha salido a la luz pública, que no tienen que ver con temas de salud pública, eso es politiquero. Ni siquiera pueden negar que la ministra le dijo al trol que atacara a un periodista, que es un maldito. Eso no tiene forma de interpretación”, agregó.

Barquero: ‘Ataque frontal’ no es de recibo Copiado!

Dinorah Barquero destacó que el manejo del presidente Chaves este lunes, la gesticulación y los ataques frontales “no son de recibo”, y recordó que ella lo ha dicho varias veces, y se lo subrayó en algún momento a Pilar Cisneros, jefa del oficialismo.

“Este pueblo tiene confianza en los medios de comunicación, y en eso les he resaltado la gran responsabilidad. No es de recibo que venga a cuestionar esa credibilidad de la prensa en este país desde la Presidencia de la República, no debe permitirse”, dijo la verdiblanca.

Frente a las acusaciones por pérdida de tiempo de los diputados, Barquero alegó que la pérdida de tiempo fue realmente la de Chaves en conferencia de prensa este lunes, mientras que a los congresistas es la Constitución la que les ordena la labor de control político.