‘En el Balcón Verde están temblando por las elecciones’, dice Chaves en cierre de campaña

Chaves cerró este domingo su campaña para la segunda ronda electoral en el balnerario El Sapo y la Culebra en Patarrá (Desamparados). Fotografía: (Juan Diego Córdoba González)

El candidato Rodrigo Chaves Robles cerró la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) este domingo, en Patarrá de Desamparados, con mensajes dirigidos al Partido Liberación Nacional (PLN) y a la prensa que investiga el financiamiento de su contienda.

A una semana exacta de la segunda ronda electoral, el aspirante aseguró que en el Balcón Verde, casa de la dirigencia liberacionista, “están temblando de miedo” por los resultados de los comicios del próximo 3 de abril.

Chaves se atribuyó una “amplia ventaja” en la intención de voto en el cierre de la campaña. Sin embargo, al mismo tiempo reconoció que “para lucir la medalla hay que ganar la carrera”. Por ello, llamó a sus simpatizantes a llevar a las urnas a sus familiares y amigos.

“Estamos adelante, ustedes lo ven, ustedes lo sienten. La gente grita y pide que queremos cambios y como decimos nosotros en buen costarricense, se les acabó la fiesta. Hagan temblar al Balcón Verde -porque ya están temblando- con cinco palabras: se les acabó la fiesta”, exclamó mientras sus simpatizantes gritaban la consigna.

Durante su discurso, Chaves también usó referencias bíblicas del Viejo Testamento para animar a sus seguidores a acudir a votar.

“Falta una semana. La tierra prometida, la Costa Rica honesta que tuvimos y que nos han estado quitando, esa tierra prometida está a la vista, la podemos alcanzar y casi que ya la sentimos en nuestros pies en el pasto suave y limpio de la confianza”.

“Estamos cerca pero harán lo imposible para que no lleguemos. Si no luchamos cada voto, si no sacamos a votar a cada familiar, a cada pariente, a cada amigo, nos pueden expropiar la tierra prometida así como nos han robado millones de millones de colones”, añadió desde el balneario El Sapo y la Culebra en Patarrá en un acto al cual acudieron los 10 diputados electos de su partido y su director de campaña, Calixto Chaves Zamora, quien permaneció a su lado durante la actividad.

El exministro de Hacienda afirmó que “algunos” tienen preparadas injurias y calumnias en su contra en esta última semana para desilusionar y dividir a sus seguidores.

“Va a ser una batalla difícil, no va a ser fácil, no quieren que lleguemos. Pero un grupo de hombres y mujeres valientes, los Davides y las Davidas se les enfrentaron a los Golliats económicos, a los Golliats mediáticos, a los que controlan la prensa tradicional, y les dijimos ‘no señores, nosotros somos los verdaderos dueños de nuestra Patria’. Eso es histórico”, afirmó.

[ Rodrigo Chaves suspendido 12 horas en Twitter ]

Ataques a la prensa

El político retomó este domingo los ataques a medios de comunicación a los cuales acusó de hacer calumnias, tergiversaciones e injurias, sin embargo, evitó mencionar sus nombres.

“Mi mensaje claro: duerman tranquilos. Tengan paz. En Costa Rica la libertad de prensa, la democracia, la propiedad privada y la libertad de culto y la libertad de insultar al presidente, si es lo que quieren hacer algunos, estarán protegidas porque por estas y el resto de nuestras libertades, yo daría mi vida”, dijo a viva voz en un punto de su discurso.

Y agregó: “No tengan miedo, en el corazón del progreso, en el corazón de Rodrigo Chaves no hay espacio para el rencor y la venganza. Jamás, jamás, jamás. A Costa Rica hay que unirla hoy más que nunca y vamos a tender puentes y derribar muros”, lanzó.

Estas fueron sus primeras declaraciones después de que Twitter le bloqueó el viernes, por 12 horas, el uso de su cuenta personal en la plataforma luego de que la red social le eliminó un tuit por exponer datos personales de un periodista costarricense y de funcionarias del Banco Mundial (BM) donde laboraba y fue sancionado por acoso sexual.

[ Fideicomiso de Rodrigo Chaves alquiló sede en $5.000 mensuales a sabiendas de que era para partido político ]

Se trataba de una captura de pantalla de un correo electrónico remitido por el periodista Álvaro Murillo a varias fuentes, para solicitar información sobre el comportamiento de Chaves cuando era funcionario del Banco Mundial.

Sobre la divulgación de esos datos, incluidos correos electrónicos de los funcionarios del BM y el número telefónico del periodista, el candidato alegó que “el email no dice en ningún lugar que se trate de algo confidencial”.

Junto al pantallazo, el candidato escribió: “Alvaro (sic), en este correo a mis colegas en Indonesia te faltaron muchas personas, incluyendo hombres - pesca de arrastre. Yo te hubiera dado con mucho gusto la lista completa de la oficina, nada que ocultar. Vean cómo anda la prensa nacional e internacional ‘buscando basura’”.

Entre las reglas de Twitter, se explica que no se puede hacer amenazas violentas contra una persona o grupo de personas, ni hacer glorificación de la violencia. En particular, en cuanto a la privacidad, las reglas de Twitter impiden publicar información privada de otras personas, como el número de teléfono o la dirección de su casa, sin su previa autorización y permiso.