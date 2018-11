– Por ejemplo en el manejo de la huelga. La gente me va a decir ‘diay pero la huelga lleva 50 días y no se ha resuelto’. Bueno, el hecho de que al Gobierno no le haya agarrado canillera y no haya dado por vencido en las primeras de tanteo, como hacía el gobierno de Luis Guillermo Solís, que en cualquier manifestación de taxistas, sindicatos o lo que fuera no tardaba dos horas en agarrar el pliego de peticiones y le decía ‘le voy a otorgar todo lo que me pidió y además le voy a agregar, porque si me pidió 50 cosas, yo le voy a dar 58’.