El cura que luchó contra el abstencionismo ‘desatanizando’ la política

Hace un año y dos meses, Marco Vinicio Chinchilla Villalobos asumió el rol de cura en la parroquia Santiago Apóstol de Sarchí, Alajuela. Desde entonces, mostró su interés no solo por el ámbito espiritual de los feligreses, sino también por el desarrollo de la comunidad.

El compromiso del cura párroco se reflejó en la búsqueda de iniciativas para reducir el abstencionismo en Sarchí en las elecciones municipales del pasado 4 de febrero. De acuerdo con su relato, procuraron cambiar la forma en que se ve la política y “desatanizarla”, afrontando problemas culturales como el hecho de que a alguna gente no le guste leer.

La parroquia, entonces, se dedicó a difundir en todos sus canales de redes sociales, incluyendo los grupos de Whatsapp, las propuestas de los candidatos a alcalde mediante diseños atractivos.

En este 2024, este cantón alajuelense destacó como uno de los únicos cuatro donde bajó el abstencionismo. El porcentaje bajó de un 51,3% a un 50,5% entre el 2020 y los comicios del pasado 4 de febrero. La disminución es destacable, tomando en cuenta que el promedio nacional de abstención subió a un 68,3%.

La idea de las cápsulas informativas

En entrevista con La Nación, el sacerdote Chinchilla, oriundo de El Coyol de Alajuela, contó que, con el inicio de la campaña electoral, pensó en cómo ofrecer un servicio a la comunidad que funcionara de la misma forma en que se canalizan ayudas para los pobres.

A los personeros de la parroquia se les ocurrió organizar un debate con los candidatos a la Alcaldía de Sarchí, pero esa idea no se pudo llevar a cabo.

Entonces, tuvieron la idea de publicar cápsulas informativas, pero no tenían claro cuáles eran los temas más relevantes sobre los que debían informar a los ciudadanos para emitir el voto. Entonces, con la ayuda de una amiga, asesora en la Asamblea Legislativa, identificaron cuatro aristas clave: seguridad, salud, economía y educación.

Con los temas definidos, investigaron a los partidos políticos y candidatos a la Alcaldía. Luego, contactaron a cada uno, presentaron la iniciativa y les enviaron un cuestionario digital con preguntas relacionadas con seguridad, salud, economía y educación, solicitándoles respuestas con base en sus programas de gobierno.

“Yo recibí la información personalmente y me encargué de darle formato a los diseños de la publicación. Lo hice porque me gusta mucho diseñar. La idea era que la gente entendiera la responsabilidad. Aprovechamos las redes sociales de la parroquia y los grupos de WhatsApp para que llegara a todos”, explicó.

Recordó que el equipo sacerdotal se comprometió a que, en todas las eucaristías previas a las votaciones, se insistiría en la responsabilidad social de informarse para votar. “Les decíamos ‘no nos digan que no tuvieron tiempo para leer’, porque incluso desde la misma parroquia estamos brindando la información necesaria para que ustedes tengan criterio, no son todas las aristas, pero son por lo menos unas principales”, añadió el cura párroco.

Marco Vinicio Chinchilla, párroco de Sarchí, recolectó propuestas de los partidos políticos que participaron en las elecciones municipales. Sarchí fue uno de los cuatro cantones donde se redujó el abstencionismo. (Foto: Michelle Campos)

Las publicaciones

La primera parte de las publicaciones consistió en presentar a la comunidad quiénes eran los candidatos y candidatas en noviembre del año pasado. Posteriormente, cada cierto tiempo, publicaron propuestas sobre cada una de las aristas. Todas se publicaban a la vez, sin distinción por partido político.

Aseguró que aunque al principio fue difícil, pues los feligreses mostraban cierta resistencia al tema político, con el tiempo comenzaron a entender la importancia de comprometerse con el desarrollo del pueblo e involucrarse en la toma de decisiones.

“Creo que publicarlo en redes sociales permitió que llegara a muchas personas y permitió que la gente conociera, porque también creo que es un problema cultural. A la gente no le gusta leer y los programas de gobierno son muy grandes. Entonces al recibir información más resumida y puntual, les permitía comparar y discernir”, dijo el sacerdote.

Sobre la baja en el abstencionismo en Sarchí, Chinchilla lo asocia con la poca cantidad de partidos políticos comparado con otros cantones, pues solo había cuatro partidos mientras que, en Alajuela, se presentaron 12.

Según dice, este factor facilita un mayor acercamiento con los candidatos, ya que se conoce quiénes son y la labor que han desempeñado en el cantón desde distintos frentes, como grupos comunales, parroquiales o de bien social. Resalta que no se trata solo de un color político, sino de personas con historias y una influencia en la comunidad.

Aseguró que, el día de las elecciones, hubo un buen ambiente político y se vivió una verdadera fiesta electoral

“Yo le di muchas gracias a Dios porque uno siente que, por lo menos, el aumento de los votantes es un signo de compromiso y creo que siempre se puede hacer más. Como católicos, tenemos que tener claro que somos creyentes, pero también creyentes hacia afuera, tenemos que ser una Iglesia que anuncia el evangelio, pero que también busca el desarrollo de la comunidad y se involucra en el bien común”, enfatizó.

Chinchilla lamentó que no pudieron incluir las propuestas de la candidata de Nueva República, ya que hasta el último momento se enteraron de que estaba inscrita como aspirante a la Alcaldía y, aunque intentaron contactarla, no tuvieron éxito. Cuando consultaron al TSE sobre los partidos, no se les informó de su participación.

Gerardo Abarca, secretario general del Registro Electoral del TSE, informó de que los mensajes neutrales, que llaman a votar y que proveen información relativa a los candidatos a partidos, sin entrar a valorar el fondo, constituyen un ejercicio del derecho de información que cualquier persona tiene la posibilidad de ejercer, pero hay que analizar cada caso. El artículo 28 de la Constitución Política prohíbe hacer propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.

La Conferencia Episcopal añadió que la Iglesia puede propiciar una mayor información y formación de los fieles para votar conscientemente. Precisó que los sacerdotes no pueden realizar un trabajo de promoción de alguno de los candidatos en concreto, pero sí informar de lo que proponen los distintos aspirantes para favorecer un voto responsable.