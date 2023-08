Discurso de diputado de Gobierno provocó encontronazo por marchamo

Diputados de oposición chocaron este miércoles con el legislador de Gobierno, Daniel Vargas, por el proyecto de ley para rebajar el marchamo.

La disputa empezó luego de que Daniel Vargas, congresista de la fracción de Progreso Social Democrático (PPSD), se pronunció en contra de la rebaja al impuesto a la propiedad de los vehículos impulsada por la oposición, alegando que pone en riesgo los “resultados extraordinarios macroeconómicos” y el superávit primario del gobierno.

Además, Vargas alegó que no se ha tomado en cuenta al Ministerio de Hacienda para elaborar un texto en conjunto con la oposición, por lo que respaldó la nueva propuesta hecha por Ejecutivo que, según sus declaraciones, conlleva un cobro progresivo.

Ante eso Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), llamó al oficialista a dejar de hacer “populismo barato” y lo acusó de difundir información falsa.

“Venir a hacer este descaro de presentación que pusieron aquí en la pantalla me da vergüenza. Le tengo que decir señor diputado Vargas, en la propuesta que nos hizo llegar el Ministerio de Hacienda esta semana. un vehículo de ¢3 millones va a recibir una rebaja de ¢5.000, pero uno de ¢5 millones va a recibir ¢40.000 de rebaja, ¿no es que el que menos tiene va a recibir más rebaja?”, comentó Feinzaig.

Los diputados de oposición impulsan una rebaja de hasta el 67% en el marchamo para todo tipo de vehículos.

Este 29 de agosto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, envió a los parlamentarios una propuesta alternativa, en la que plantea reducir hasta en un 57% el impuesto sobre la propiedad de vehículos únicamente a los dueños de autos con un valor de mercado inferior a los ¢22 millones.

“Don Daniel cuelgue el teléfono y escuche: ¡Esto es populismo barato!”, dijo Feinzaig debido a que Vargas sacó su celular y se puso a hacer llamadas.

“Que en el acta queden las falsedades y manipulaciones que acaba de manifestar el diputado Daniel Vargas en su intervención, es victimismo del Gobierno”, agregó.

El parlamentario del PLP aseguró que los datos mostrados en las filminas expuestas por Vargas eran vergonzosos, ya que no contribuían al nivel de la discusión, por lo que le solicitó dejar de “asustar a la gente” y respetar el foro legislativo.

“Tuvo suerte el diputado Vargas que se le acabó el tiempo antes de terminar su discurso, porque lo que tenía en la filmina y que no pudo pronunciar da vergüenza, ¡vergüenza!. Le tuve que tomar una foto porque no sabía si mis ojos estaban viendo bien”, continuó el jefe del PLP.

Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), se sumó al encontronazo con Vargas, alegando que lo expuesto por el oficialista era mentira y acusó al gobierno de derrochar el dinero en contratos de publicidad estatal con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)

“Dejen de mentir, deje de mostrar cuadros que no dicen la verdad, asustan con la chaqueta del muerto.

“Siguen mintiendo, no mientan, no es cierto. La capacidad de ejecución del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) es evidente, además Hacienda no le gira lo que le toca por ley. Hay más de donde economizar, dejen de andar haciendo buchaca en el Sinart (Sistema Nacional de Radio y Televisión), esa imagen de azúcar se les va a derretir”, le reclamó Nicolás.

Uno de los argumentos del Gobierno es que una rebaja al marchamo reduciría los ingresos del Conavi.

Posteriormente, Vargas tomó nuevamente la palabra para desmentir tanto a Feinzaig como al liberacionista, a quien se refirió como “el compañero del frente”, pues los curules del PLN están ubicados en frente de los del PPSD.

El oficialista recalcó que un 0,2% menos en la recaudación para el 2024 generaría un incumplimiento significativo en los compromisos fiscales relacionados con los eurobonos.

Como respuesta, Nicolás le recalcó que los datos enviados por el Ministerio de Hacienda solamente consistían en cálculos numéricos, por lo que no lo consideraba como un proyecto de ley.

“Diputado Vargas diga mi nombre, José Francisco Nicolás, no me tenga miedo. Aquí estoy para debatir con altura y mucha cordialidad parlamentaria. Vea ustedes, no han contribuido al dialogo, la fracción equis no contribuye al dialogo, lo que mandaron de Hacienda fue una lista de cuadros y ecuaciones, ni siquiera un proyecto”, le reprochó.

Por su parte, Sofía Guillen, congresista del Frente Amplio (FA), hizo un llamado para que Vargas no dividiera a los parlamentarios, ya que en los últimos días fracciones como Nueva República se han acercado a los diputados que apoyan la rebaja para negociar.

“En vez de fomentar más divisiones, fomenten puentes con las demás fracciones, una prueba de que la rebaja del marchamo es un tema en el que podemos ponernos de acuerdo entre diferentes.

“Llamo al oficialismo a bajarle un poco a los decibeles a la ira y al furor que puede ocasionarle que rebajemos el marchamo y, más bien, se siente a dialogar y procure mantener tonos adecuados”, dijo la legisladora del FA.