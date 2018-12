"Eso no se ha hecho nunca en Costa Rica, pero se va a tener que hacer porque a pocos días de las elecciones el partido que va ganando tiene un 17%. Esos partidos políticos saben que la realidad política es esa. Esto no sería un gobierno de unidad nacional en el sentido que usted mete a todo el mundo desde el Frente Amplio hasta el Movimiento Libertario, pero usted, Gobierno, sí deberá convocar a tres o cuatro partidos para negociar un acuerdo. Lo malo de la negociación fiscal que se deberá dar es que no implica hablar de la distribución de beneficios, sino de la distribución de sacrificios, quién paga qué", explicó.