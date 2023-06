Diputados de Gobierno plantean a Rodrigo Arias queja contra Dinorah Barquero

Los diputados Ada Acuña, Pilar Cisneros y Daniel Vargas, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), presentaron una queja al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, contra la legisladora liberacionista Dinorah Barquero, presidenta de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales, a quien achacan un proceder “abusivo e irrespetuoso” en ese foro.

El principal motivo de molestia de los legisladores oficialistas fue que la diputada Barquero desconectó el micrófono de Acuña mientras ella hablaba por el orden en la sesión del lunes.

“Le he cortado el uso de la palabra porque no se vale que usted diga que aquí se está atacando, usted está diciendo cosas que no son ciertas”, argumentó la presidenta de la comisión. Además, aseguró que el reglamento la faculta para cortar el micrófono cuando un diputado haga alusiones injuriosas o falte al respeto de sus compañeros.

El artículo 27 inciso 11 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que el presidente legislativo puede llamar al orden al diputado que, al usar la palabra, no se concrete al tema objeto de discusión, se desvíe de él, haga alusiones injuriosas o falte al respeto a la Asamblea. “Si el diputado insiste en su conducta irregular, le suspenderá inmediatamente el uso de la palabra”, detalla.

Los diputados oficialistas consideraron que Barquero ejerció una censura previa a la diputada Acuña.

“La diputada presidenta de la comisión no aplicó adecuadamente el reglamento, sino que más bien se valió de su posición para arremeter en contra de la diputada Ada Acuña, reprendiéndola como si fuera una empleada o pariente, evidenciando un irrespeto a la investidura como diputada y sin existir justificación o motivo”, argumentaron los congresistas del PPSD en su carta.

Este fue el intercambio que motivó a los oficialistas a presentar la queja contra Barquero

Los legisladores señalaron que, en su criterio, lo ocurrido es un abuso del poder ejercido por Barquero. Sostienen que “aplicó abusivamente el artículo 27 inciso 11 del reglamento”.

Ellos aseguran que Acuña no irrespetó a ningún diputado, pero critican que Barquero sí ha permitido estas conductas por parte de otros diputados contra Pilar Cisneros, jefa de la fracción de Gobierno.

Este medio se encuentra a la espera de una declaración de la diputada Barquero al respecto.

El oficio completo enviado por los legisladores oficialistas al presidente del Congreso: