Diputado del PLP sorprendido por proyecto presentado por tres de sus compañeros

El diputado Jorge Dengo se declaró sorprendido de que tres compañeros de su bancada, la del Partido Liberal Progresista (PLP), presentaron un proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea (UE), a pesar de que sabían que él estaba trabajando una propuesta en ese sentido.

Dengo sostuvo que, desde hace semanas, envió consultas a la UE, trabajó con cámaras empresariales y se reunió con expertos tributarios para presentar un texto sustitutivo al proyecto de ley de la Unidad Social Cristiana (PUSC), que fue el primero que presentó a una iniciativa para salir de la lista gris.

Incluso, dijo, incluyó en las conversaciones a una asesora tributaria de la legisladora, Johana Obando.

No obstante, este jueves su compañera Obando presentó un proyecto con el mismo propósito. La iniciativa también está firmada por Eliécer Feinzaig y Gilberto Campos, también del PLP.

Jorge Dengo reconoció que él decidió no firmar el plan de su colega, pues se mantendrá con su texto sustitutivo para el expediente socialcristiano, el cual prepara junto con varias cámaras productivas.

“Cuando estaba empezando este trabajo, bien sabían en la bancada que yo lo estaba haciendo; invité a una de las asesoras de doña Johana, que es experta en impuestos. La invité a reuniones que yo realicé con expertos tributarios del país.

“Y, pues sí, me sorprendió. Pero bueno, así son las cosas de la política. Yo no me molesto, la verdad a mí lo que me interesa es que salga un proyecto bien hecho. No necesito tener la firma ni ser el proponente para sentirme satisfecho, que sea una cuestión que se haga por el país, eso es lo importante”, sentenció Dengo.

La bancada del Liberal Progresista ha tenido la práctica de que, cuando un diputado presenta un proyecto de ley, el resto de compañeros aporta su firma como respaldo.

En esta propuesta de Obando, tampoco aparecen las firmas de Kattia Cambronero ni de Luis Diego Vargas.

“Dado las discusiones que he tenido y que estaba trabajando en este tema desde hace bastante rato, yo les dijo a ellos ‘vean, yo no lo puedo firmar porque yo voy a salir promoviendo un texto sustitutivo que se va a presentar en el proyecto de la Unidad’.

“Me parece que (el plan socialcristiano) técnicamente está bien, con oportunidades de mejora, y creo que es lo que han trabajado varios expertos y que desde nuestro lado hemos aportado”, declaró Dengo.

La Nación procuró hablar con la diputada Obando al respecto, pero no ha habido respuesta.

Jorge Dengo afirma sentirse sorprendido, pero no molesto, de que sus compañeros Johana Obando, Eliécer Feinzaig y Gilberto Campos presentaron un proyecto de ley de un tema que él estaba preparando en su despacho, junto a cámaras empresariales y expertos tributarios.

El 14 de febrero, la UE incluyó al país en su lista gris al considerar que su sistema tributario facilita la doble no imposición; es decir, que las personas no paguen impuesto ni en un país ni en otro, sobre todo por ingresos provenientes de rentas pasivas (como rendimientos de inversiones financieras o de compra de acciones de empresas).

Para enmendar esa situación, tanto el proyecto del PUSC como el de Johana Obando proponen cobrar impuesto sobre las rentas pasivas obtenenidas en el exterior a las llamadas “sociedades de papel”, siempre y cuando no haya sido objeto de tributación en otro país.

Para definir cuáles son las “sociedades de papel”, se introduciría el concepto de “sustancia económica”.

No tendrán que pagar el impuesto las empresas que efectivamente tienen actividad económica en Costa Rica y que tienen personal o instalaciones, por ejemplo. Las que no demuestren esa “sustancia económica”, sí estarían sujetas a tributar.

La diputada Obando mencionó que ese proyecto es importante porque el Gobierno ha dicho que incluirá las reformas exigidas por la Unión Europea en el mismo proyecto de renta global.

La congresista sostuvo que esa iniciativa “ampliaría la base impositiva y bajo ninguna circunstancia podemos apoyar este tipo de iniciativas legislativas”. Por lo tanto, consideró necesario discutir la salida de la lista gris con un proyecto de ley distinto.

La propuesta también plantea la reducción del impuesto sobre las utilidades del 30% al 27%. De acuerdo con Eliécer Feinzaig, esa rebaja genera un incentivo de inversión y empleabilidad. “Con esta misma propuesta buscamos generar un alivio en la carga impositiva a las empresas”, argumentó el jefe de fracción.

El diputado Jorge Dengo publicó un comentario en Facebook que dice: “Los egos políticos son los más sensibles. En lugar de buscar consensos, acuerdos políticos y lo mejor para el país, mejor correr a presentar proyectos (con errores graves, de hecho) para ponerle el nombre a algo. No importa si hay que pasarle encima a personas que ya venían trabajando un tema… En fin, cada día es un aprendizaje. Lástima, los que pierden son los que importan, el pueblo, eso es lo que más me preocupa”.

Se le consultó al diputado si su comentario tenía relación con la presentación del proyecto de ley por parte de sus compañeros de bancada. “Eso no tiene nada que ver con esto, no tiene relación, es un comentario general”, respondió en un inicio.

No obstante, luego reconoció que su comentario es al menos una coincidencia con lo ocurrido en este caso. “Sí, sí, pero vea, es una cuestión generalizada”, sostuvo.

“A mí realmente me gustaría que viviéramos en un sistema en el cual no haya que pensar en eso, en no tenerlos pendientes a ustedes, a la prensa, con todo respeto, de qué presento o qué no presento para hacerme la parsimonia, sino que se lleguen a acuerdos políticos y que el país avance”, concluyó el diputado.