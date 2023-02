Ruta de Gobierno para dejar lista gris de Unión Europea complica el panorama, advierte experto

El Gobierno incluirá en el proyecto de renta global los ajustes requeridos por la Unión Europea (UE) para que Costa Rica salga de su lista de países no cooperantes en materia fiscal. Sin embargo, esa vía complica el panorama, advirtió el experto tributario Rafael Sayagués, socio de la firma consultora Ernst & Young (EY).

El especialista señaló que, en su criterio, los ajustes requeridos en el sistema de renta territorial para personas jurídicas no tienen relación directa con el plan de renta global.

Además, advirtió de que los cambios requeridos por el bloque europeo podrían retrasarse debido a la discusión política en la Asamblea Legislativa, principalmente en torno a la implementación de renta global, cuyo contenido de la reforma aún se desconoce.

“Renta global no tiene absolutamente nada que ver en términos técnicos y teóricos con la definición de un modelo de renta territorial o de renta mundial. Lo que pareciera ser es que se quiere aprovechar como vehículo de transporte de la reforma que la UE está pidiendo, para el proyecto (de renta global), que no tenemos la menor idea de qué es lo que va a hacer este Gobierno”, afirmó Sayagués.

El Poder Ejecutivo solo dispone de siete meses para hacer los ajustes solicitados por la Unión Europea si pretende sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en octubre próximo. De lo contrario, el país permanecerá en esa lista hasta la siguiente revisión, en el año 2024.

El especialista recalcó que, según varios diputados, lo peor que se puede hacer es mezclar ambos temas, porque la posibilidad de pasar la reforma relacionada con la Unión Europea se podría ver en riesgo por la intención de aprobar renta global.

“Y por tratar de forzar las dos podríamos terminar en una situación que ni una ni la otra”. Por ello, sugirió tratar la salida de la lista con una reforma puntual dirigida a solventar los problemas señalados.

“Aquí el problema es que, si la renta global no pasa, no pasa nada, porque es una decisión interna doméstica, ninguna organización internacional nos está diciendo nada de esto”, afirmó Sayagués.

El especialista de EY agregó: “El mensaje que se está recibiendo de quienes han hablado en la Asamblea Legislativa es que no se debería tratar de explotar esto para tratar de impulsar reformas que no se están pidiendo. Enfoquémonos en el estándar específico que nos están pidiendo, aprovechemos las mejores prácticas internacionales de los países que salieron de la lista bien librados con cambios menores, puntuales y específicos”.

Los diputados del PUSC ya se adelantaron a presentar una reforma específica para salir de la lista gris.

¿Cuál es el cambio que demanda la Unión Europea? Copiado!

Básicamente, de acuerdo con el experto tributario, el bloque económico europeo exige a Costa Rica eliminar las situaciones de doble no imposición de impuestos en su sistema de renta territorial.

“Puede ser que una renta está exenta en el país A y resulta que, cuando la recibe el país B, tampoco está sujeta a impuesto. Eso es puntual, específico y el punto más importante de los temas que la UE le está pidiendo a Costa Rica cambiar”, explicó Sayagués.

De esa manera, el especialista de EY señala que nuestro país debe pasar a un sistema conocido como renta territorial reforzada o renta territorial ampliada.

“Usted puede seguir diciendo que solo grava las rentas generadas dentro de Costa Rica, pero en el caso puntual de las rentas pasivas empresariales, de las compañías, se pide identificar casos de doble no tributación y que, para esos casos, se establezca algún régimen especial de impuestos para asegurarse que por lo menos se termine gravando de alguna forma. Ese es el punto más importante”, recalcó Rafael Sayagues.

PUSC propone sacar a Costa Rica de lista gris de Unión Europea sin crear impuestos

Renta global, en cambio, es un esquema de impuestos interno, en el que se cobra el impuesto de renta a las personas sobre la totalidad de sus ingresos, en vez de hacerlo por separado. Un ejemplo es un médico que tiene un salario en el sector público y, a la vez, un consultorio privado. Hoy, tributa por separado, pero con renta global tendría que sumar ambos ingresos para calcular su impuesto.

¿Por qué estamos en esta lista? Copiado!

Actualmente, Costa Rica cobra el impuesto de la renta mediante un sistema de renta territorial. Este consiste en que las personas físicas y jurídicas tributan únicamente sobre las rentas activas y pasivas que generan dentro del territorio nacional. Quedan excluidas las rentas que se generan en otros países.

La Unión Europea estima legítimos este tipo de regímenes; no obstante, al hacer una revisión sobre la jurisdicción costarricense encontró que el nuestro tiene “elementos nocivos” que facilitan la doble no imposición de impuestos en rentas pasivas para empresas. Esto quiere decir que una compañía podría no pagar impuestos por ese tipo de ingresos ni en Costa Rica ni en el país donde genera esas entradas.

Las rentas pasivas son aquellos ingresos o rendimientos en los cuales el inversionista no tiene una participación económica activa, como en la obtención de dividendos por compra de acciones de empresas o títulos valores.

Debido a la inacción de las autoridades de Gobierno para corregir los señalamientos a tiempo, la Unión Europea incorporó a Costa Rica a la lista de naciones no cooperantes el 14 de febrero de 2023.

Rodrigo Chaves, como ministro, recibió advertencia de UE sobre lista gris en 2020

La Unión Europea no pide un sistema de renta mundial Copiado!

Luego de nueve meses en el poder, el Gobierno no impulsó ninguna reforma para evitar que el país fuera incluido a la lista. Incluso, les informó a los diputados tan solo cinco días antes de la confirmación de esa noticia.

En una reunión privada con los jefes de las fracciones parlamentarias, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, les dijo a los diputados que el bloque europeo estaba presionando a Costa Rica para que implemente la renta mundial.

Este consiste en cobrar el impuesto de la renta a las personas físicas y jurídicas residentes en el país con base en todas las rentas que genere en cualquier parte del mundo. Bajo estos sistemas, se prevén algunos mecanismos para que no exista una doble imposición tributaria, es decir, que una misma persona física o jurídica pague impuestos en dos países por los mismos ingresos.

No obstante, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) contradijo al ministro de Hacienda al emitir un comunicado que advierte que el bloque europeo no está pidiendo implementar la renta mundial.

Esta misma observación también la hizo Rafael Sayagués. El especialista tributario advirtió de que “hay que tener claro que la UE no le está diciendo que tiene que cambiar su sistema territorial a un sistema de renta mundial en el sentido estricto de la definición técnica”.

Agregó que “eso hay que tenerlo muy claro porque eso se puede prestar para muchas malas interpretaciones o, eventualmente, incluso manipulaciones en cuanto a lo que son las posibles soluciones y reformas que va a tener que entrar a ver la Asamblea Legislativa para poder resolver este problema”.

Uccaep contradice versión de Nogui Acosta de que Unión Europea exija renta mundial

Sayagués apuntó, además, que la reforma exigida por la Unión Europea se circunscribe únicamente a las rentas pasivas de personas jurídicas, es decir, empresas y compañías. No implica rentas de personas físicas.