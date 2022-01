Diputada Shirley Díaz condena violencia en hospital de Heredia pero cuestiona manejo de vacunación de niños

La diputada independiente Shirley Díaz, quien acompañó al grupo de antivacunas que ingresó a la fuerza, la tarde del miércoles, al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, mencionó de que asistió a la manifestación porque no está de acuerdo en cómo se da “el manejo de la vacunación obligatoria de menores”.

“Tuve que ir al hospital a hablar con la directora puesto que me siento sumamente preocupada por el tema de la patria de potestad de los niños costarricenses. No me parece correcto la forma en que se está dando el manejo hospitalario del tema de la vacunación obligatoria en los menores”, indicó la legisladora en un comunicado.

[ Antivacunas convocados por diputada Shirley Díaz irrumpen a la fuerza en hospital de Heredia ]

En las imágenes que circularon en redes sociales se observa a la diputada en las afueras del centro médico en compañía de otros líderes del movimiento. Según su versión, fue invitada a participar por “un grupo de padres y madres de familia y sus representantes legales ante el impedimento de egreso del hospital de un hijo de uno de ellos, que permanecía internado.”

La diputada explicó de que se reunieron con la trabajadora social del centro médico, el padre del menor y una asesora legal de nombre Sonia Sandí, con el fin de conocer la situación del menor. Luego de dicha reunión fue que iniciaron los disturbios en el centro médico.

Mensaje Mensaje que círculo en grupos de WhatsApp.

“Nos indicaron que doña Sonia estaba siendo sacada por la seguridad del hospital de la reunión en la que estaba con la trabajadora social y por esa razón fue que los padres se sintieron ofendidos y reaccionaron de la forma que reaccionaron”, añadió la legisladora.

Al respecto, la directora del San Vicente de Paúl, Priscilla Balmaceda, se refirió mediante un video al caso del niño de seis años que permanecía internado en el servicio de Pediatría del Hospital. Según Balmaceda, al menor no se le podía dar de alta porque, además de una condición respiratoria, tiene una solicitud de intervención por trabajo social por una indicación que tiene que ver con la vacuna contra covid-19 por lo que debían esperar para darle el egreso.

Díaz terminó condenando los hechos violentos, a pesar de que formó parte del movimiento, y dijo que le “preocupa muchísimo” el que retiraran a la abogada que acompañaba al padre del menor.

Antecedente

Esta no es la primera vez que la diputada Shirley Díaz se ve involucrada con colectivos antivacunas del país. El pasado 10 de enero recibió en la Asamblea Legislativa, junto al diputado Erick Rodríguez Steller, al grupo autodenominado Movimiento por la Salud y la Libertad.

Algunas personas de dicha agrupación formaron parte de la manifestación violenta en el hospital de Heredia. En ese momento, la diputada Shirley Díaz confirmó que se trata de un movimiento “en contra de la vacunación obligatoria y la vacunación de los menores”.

La Nación intentó contactar a la legisladora y candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Nueva Generación para ampliar su versión, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

[ Dos diputados abren puertas de Asamblea a movimiento antivacunas ]