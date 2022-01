Shirley Díaz y Erick Rodríguez abren puertas de Asamblea a movimiento antivacunas

Los diputados independientes Shirley Díaz y Erick Rodríguez Steller les abrieron las puertas de la Asamblea Legislativa a voceros de un movimiento antivacunas, para que efectúen una conferencia de prensa en el auditorio de prensa del edificio parlamentario, este martes.

Así lo confirmó el departamento de Prensa y Protocolo del Congreso. La actividad del autodenominado Movimiento por la Salud y la Libertad fue solicitado por los congresistas afines al Partido Nueva Generación (PNG).

Según dicho grupo, la intención de la conferencia de prensa es realizar una “declaración médico científica sobre las acciones que se han tomado de cara a la covid-19 en Costa Rica, la inoculación de menores y acciones legales a nivel internacional contra el Estado costarricense, por la vacunación obligatoria y otras violaciones a los derechos humanos”.

Consultada al respecto, la diputada Shirley Díaz confirmó que se trata de un movimiento “en contra de la vacunación obligatoria y la vacunación de los menores”.

“Consideramos importante abrir espacio en este Congreso, que es la casa de los costarricenses, para que de forma respetuosa se discutan estos temas, que forman parte de las preocupaciones que existen en nuestro país”, afirmó Díaz Mejías.

Afirmaciones de Jimena Campos, una de las panelistas invitadas por los diputados, ha sido objeto de análisis varios artículos de la sección No Coma Cuento, de La Nación. Por ejemplo, aseguró erróneamente que las vacunas contra la covid-19 “son terapias transgénicas y no producen inmunidad”, además de que las pruebas PCR no sirven para detectar el virus SARS-CoV-2.

La fiscalía del Colegio de Médicos abrió una investigación contra Campos, por varios videos en redes sociales donde insta a no vacunarse contra la covid-19. Adicionalmente, ella alegó que las vacunas generaban magnetismo en el brazo y que eso era “una prueba de que las inyecciones son dañinas y que deben evitarse”.