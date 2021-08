Daniel Salas prevé menos restricciones a final de año, pero no la normalidad absoluta

Rueda de prensa Presidente posterior a misa Solemne Daniel Salas pide a vacunados no confiarse y respetar burbujas. (JOHN DURAN)

El ministro de Salud, Daniel Salas, coincidió con el presidente de la República, Carlos Alvarado, en que las restricciones sanitarias por la pandemia por covid 19 podrían ser más flexibles para el último trimestre de este año.

Salas, quien acompañó a Alvarado a la homilía en honor a la Virgen de los Ángeles este lunes, aseguró que es posible alcanzar la inmunidad colectiva para finales de año, sin que eso signifique que el país vuelva a la “normalidad absoluta” en ese momento.

“Yo coincido con el presidente que este año vamos a alcanzar la inmunidad colectiva y eso plantea un escenario diferente, no de normalidad absoluta. Es claro que cuando que alcanzamos el 70% o más (de vacunación), nos da un músculo mayor; eso no significa que no permitamos una capacidad aumentada de aforos o una restricción vehicular con parámetros que permitan un poquito más de circulación en estos meses antes de alcanzar esa inmunidad de rebaño”, señaló.

Alvarado manifestó la semana anterior que prevé una mayor apertura en el último trimestre de este año.

El mandatario dijo en esa ocasión que el ritmo de vacunación debe ser seguro para evitar una reactivación económica “fallida”.

De nuevo, Salas insistió que las medidas sanitarias sí funcionan, pese a las críticas de quienes las ven con incredulidad.

“La gente cuando escucha que se va a pasar la restricción de 9 a 10, no puede ser que se interprete como que ya estamos pasando la pandemia y que, entonces, ya no importa tanto que me ponga la mascarilla o que ya no importa tanto que mantenga mi burbuja, y eso nos puede provocar brotes o problemas mayores”, dijo el ministro.

El ministro Salas retomó el llamado a mantener las burbujas, aun si las personas están vacunadas y rechazó la viabilidad de medidas exclusivas para personas con el esquema completo de inmunización.

“La vacunación sirve cuando es colectiva, es como una red de seguridad que vamos construyendo. Recordemos que la gran mayoría de la gente sí va a reaccionar positivamente a la vacuna, pero hay personas que no desarrollan los anticuerpos, entonces si todos estamos vacunándonos, ese porcentaje pequeño va a quedar salvaguardado por el resto de la población.

“Con una dosis no se alcanza la inmunidad óptima y mientras no tengamos inmunidad colectiva, tampoco se vale ir rompiendo protocolos y decir que se ya se acabó la pandemia para esa persona vacunada”, aclaró.

Salas además señaló que la circulación de la variante delta del virus también está afectando a población vacunada, aunque sus efectos no son tan graves para requieran hospitalización, en su mayoría.