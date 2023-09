Cúpula del PLN gana pulso para renegociar papeleta de Cartago

La Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) respaldó una moción impulsada por su Directorio Político para no ratificar la papeleta que un sector de la agrupación pretendía presentar en el cantón central de Cartago, en los comicios municipales del próximo 4 de febrero.

La cúpula verdiblanca ganó el pulso y, ahora, los dirigentes de ese cantón deberán sentarse a negociar una nueva lista de candidatos. Así lo acordó el máximo órgano de decisión de los verdiblancos este sábado, durante la sesión que sostuvo en el hotel DoubleTree by Hilton Cariari.

65 delegados votaron a favor de la moción, 12 en contra y se registró un voto en blanco. Entre quienes respaldaron la iniciativa estuvo el exalcalde cartaginés, Rolando Rodríguez, quien estaba nominado para liderar la papeleta.

Con esta decisión, ahora el partido deberá celebrar una nueva asamblea cantonal para elegir otra vez todos los puestos de la papeleta, entre alcalde, vicealcaldes, regidores y síndicos, lo cual tendrá que ocurrir el próximo fin de semana.

Superada esa etapa, la nueva lista con los postulantes se someterá de nuevo a discusión de la Asamblea Nacional, el 23 de setiembre, para su respectiva ratificación.

Según el secretario general del PLN, Miguel Guillén, con esta medida se busca abrir un nuevo espacio de diálogo, que permita conciliar posiciones entre las fuerzas políticas del cantón e “ir unidos” a la campaña electoral venidera.

“Sabemos que en Cartago tenemos posibilidades de ganar, es una capital de provincia importantísima para el país y para el partido, así que, el esfuerzo que estamos haciendo es por unir, por tratar de que todos los diferentes grupos estén ahí, debidamente representados en los puestos”, explicó Guillén.

El sábado, durante la Asamblea Nacional verdiblanca, conversaron en distintos momentos, de forma privada, el candidato a alcalde por el cantón central de Cartago, Rolando Rodríguez; los exdiputados Luis Gerardo Villanueva y Antonio Álvarez Desanti; y el actual congresista Francisco Nicolás. Foto: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Negociaciones infructuosas Copiado!

En contra de la moción se expresó el exdiputado por la provincia de Cartago, Luis Gerardo Villanueva, en representación del grupo que adversa la postulación de Rodríguez y su eventual regreso a la alcaldía cartaginesa.

Villanueva detalló que durante la jornada sostuvo conversaciones con el expresidente de la República José María Figueres, el diputado por la provincia de Puntarenas Francisco Nicolás y también con Rolando Rodríguez, pero que posteriormente solo el exalcalde y él se quedaron dialogando.

“Estuvimos de acuerdo en hacer efectivamente un cambio en la parte de los alcaldes y vicealcaldes, pero posteriormente don Rolando nos pide más espacio en la lista de regidores y síndicos, quienes ya habían sido electos. Ahí es donde nos parece absolutamente raro que después de pedirnos solo dos espacios y algunos síndicos, ahora en esta moción se pretenda borrar, volver a una carnicería”, expresó Villanueva durante un discurso ante la Asamblea Nacional.

Según el exlegislador, el acuerdo no se pudo mantener por la complejidad de la negociación, ya que implicaba “acomodos y renuncias” de personas que no estaban presentes físicamente en la asamblea verdiblanca.

Además, aseguró que existieron interferencias externas, principalmente del expresidente Figueres, quien a criterio de Villanueva, en “un principio no entendió cómo era la negociación ni en qué sentido”.

“Más bien, en esa última negociación, lo que hizo fue dar un paso más amplio”, añadió el exlegislador en declaraciones a este medio.

Humberto Soto increpa a José María Figueres por manifestaciones en contra de su candidatura

Carta de Figueres generó molestias Copiado!

El viernes, un día antes de Asamblea Nacional verdiblanca, Figueres difundió una carta dirigida a quienes integran ese órgano partidario, para indicarles cuáles candidaturas no iba a ratificar y por qué, siendo toda la papeleta de Cartago, uno de los casos mencionados.

“Yo soy miembro del Directorio Político del partido, soy miembro de la Asamblea Nacional, voto, tengo una responsabilidad de hacerlo, pero además, quiero hacerlo en absoluta transparencia, quiero que se sepa en aquellos casos que no voy a ratificar, el por qué”, aseguró Figueres en la misiva.

El exmandatario además afirmó que durante los diálogos previos encontró anuencia de revisar la papeleta por parte de Rolando Rodríguez, pero no así de Luis Gerardo Villanueva.

Figueres insistía en un cambio de candidatos pues, en su criterio, con la papeleta que tenían perdían la elección en ese cantón. “¡Cartago es Liberacionista, no le hagamos eso!”, aseveró.

Otro caso señalado por Figueres —y al que le quitó su apoyo—, fue el del alcalde alajuelense, Humberto Soto, quien no fue ratificado por la Asamblea Nacional como nominado para buscar su reelección.

“No me toma por sorpresa, tengo más o menos dos meses de estar viviendo una campaña en contra de mi reelección de parte de algunas autoridades del partido. Todavía el señor (José María) Figueres saca una carta ayer (viernes para el lector), indicando que no va a respaldar las candidaturas, obviamente hubo una influencia muy fuerte, una presión enorme sobre esta Asamblea Nacional para que Humberto Soto no fuera ratificado hoy”, insistió Soto tras conocer la no ratificación de su postulación.

La alcaldesa de Heredia, Angela Aguilar, quien aspira a reelegirse, pidió respetar las nominaciones de la papeleta cantonal. Foto: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Señalamientos sobre Heredia Copiado!

Figueres también se opuso a todas las candidaturas por el cantón central de Heredia, aduciendo que sus designaciones fueron lideradas por el exalcalde del PLN José Manuel Ulate, quien fue expulsado de la agrupación, de forma unánime, el 8 de julio anterior, mediante una resolución del Tribunal de Ética liberacionista.

“Al hacerlo, se excluyeron dos otros grupos que siempre han contribuido al trabajo de campaña, y que hoy no se sienten representados. Si bien esta situación de excluir grupos tristemente existe en otros cantones, aquí estamos frente a un cantón cabecera de provincia, conmocionado por la salida del exalcalde. No debemos perder en el cantón central”, consignó Figueres en la nota.

Las declaraciones de Figueres generaron el rechazo de la actual alcaldesa herediana, Ángela Aguilar Vargas, quien también busca la reelección, y de simpatizantes que se manifestaron a las afueras del salón del hotel, donde se realizaba la Asamblea Nacional.

“Fuimos como papeleta única y ahora lo que quiere es que pongamos espacios y personas que no fueron y se presentaron en la cantonal, entonces, no es justo, porque es una estocada a la democracia costarricense y a la democracia de este partido”, manifestó Aguilar.

Tras varias conversaciones a puertas cerradas entre Figueres y el grupo herediano, se aprobó una moción para ratificar la papeleta del cantón central de Heredia, a excepción de la tercera regiduría propietaria y suplente.

El alcalde de Abangares, Heriberto Cubero, superó una moción que buscaba no ratificar su nominación para buscar la reelección en el cargo en las elecciones venideras del 4 de febrero. Foto: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Alcalde de Abangares: ‘Que salga él primero’ Copiado!

La otra moción que conoció la Asamblea Nacional, fue para ratificar la candidatura del actual alcalde de Abangares, Heriberto Cubero Morera, que se aprobó con 43 votos a favor, 35 en contra y 1 nulo.

Figueres indicó estar en contra de la nominación de Cubero por una denuncia de presunto abuso sexual en su contra. “Para la justicia, el Poder Judicial. Para lo político, esta Asamblea Nacional”, aseveró Figueres al respecto.

Mientras que el alcalde dijo que aún no ha sido convocado a audiencia por esa denuncia y aseguró desconocer los detalles de la misma.

“Aquí lo que nosotros estamos viendo, simplemente, es que aquellos que no hemos estado apoyando al señor (Figueres), el hombre nos quiere quitar para poner otros (...). Él dijo que esto no era un tema legal, dijo que era un tema político, de conveniencia para el partido, si es así, invito al señor a que salga ahora, los dos juntos renunciemos a Liberación Nacional, si es lo que él quiere proponer, que todo se limpie, que salga él primero”, expresó Cubero.