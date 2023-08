PLN expulsa de por vida a dos exalcaldes y suspende a otros dos

El Partido Liberación Nacional (PLN) expulsó de por vida a dos exalcaldes, pero, además, suspendió por hasta dos años a un gobernante local en ejercicio y por seis meses a un exalcalde que también fue diputado.

Los expulsados son Alfredo Córdoba Soro y José Manuel Ulate Avendaño, quienes fueron alcaldes de San Carlos y Heredia durante 20 y 15 años, respectivamente.

Los suspendidos son Humberto Soto Herrera, alcalde actual de Alajuela, y Juan Bosco Acevedo Hurtado, exdiputado y exalcalde de Upala. Al primero se le impuso un castigo de dos años y al segundo, de seis meses.

Las sanciones las ordenó el Tribunal de Ética y Disciplina (TED) a raíz de diversas sentencias y causas penales a cargo del Ministerio Público.

Expulsados de por vida Copiado!

Según documentos a los que este medio tuvo acceso, el TED ratificó la salida de la agrupación de Alfredo Córdoba, quien dirigió la Municipalidad de San Carlos hasta que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le retiró las credenciales en el 2022.

Según explicó el sancarleño a La Nación, la semana anterior fue notificado de la resolución por un caso de nombramiento ilegal que sucedió en el 2003.

“Es un nombramiento por dos meses a una persona que cumplía con los requisitos del concurso, pero no estaba inscrita en el Colegio de Ciencias Económicas. Era interino por dos periodos de un mes, mientras se incorporaba al Colegio. La Sala IV dijo que los nombramientos interinos no necesitan requisitos; la Corte Plena determinó que no era ilegal.

“Yo tengo el pronunciamiento en la Corte Plena, tengo el pronunciamiento de la Sala IV. El abogado de la municipalidad me dijo que no había problemas y yo nombré a la persona. Ahora me pegaron por eso, por un nombramiento ilegal, a mí me condenaron por un acto de hace 20 años”, expresó Córdoba.

En el año 2019, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José declaró que estos hechos constituían un nombramiento ilegal e impuso a Córdoba 70 días multa y seis meses de inhabilitación en cargos públicos y de elección popular.

“No es la forma. El partido está buscando cómo lavarse las manos con personas para dar la imagen de que el partido ha cambiado. A los que tuvimos mucho poder, yo manejé el poder de San Carlos por 20 años, necesitan sacarnos del rincón. A los grandes del partido no les gusta que el poder se reparta en las comunidades. Entonces, necesitan desaparecer gente que no les quite el poder”, alegó Córdoba.

En el caso de José Manuel Ulate Avendaño, exalcalde de Heredia, fue expulsado el 8 de julio de forma unánime por los miembros del Tribunal de Ética del PLN.

El acuerdo del TED sostiene que, desde el año 2021, trascendió que Ulate afrontaba una causa penal por el supuesto delito de violación y privación de libertad agravada de una persona menor de edad. El florense fue detenido temporalmente en el 2021 por esa investigación.

Para los jueces verdiblancos, los delitos por los que se investiga a Ulate son contrarios a sus principios éticos y violentan el estatuto interno de la agrupación, por lo que decidieron apartarlo definitivamente.

En junio, el exalcalde recibió una sentencia de cuatro años de cárcel por otro caso, relacionado con un delito de tráfico de influencias por liberar a un detenido. El herediano quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos por tres años y se le condenó al pago de ¢2 millones.

LEA MÁS: Exalcalde de Heredia condenado a cárcel por liberar a detenido

Este medio buscó la reacción de Ulate, pero no se obtuvo su respuesta.

Suspendidos temporalmente Copiado!

También en junio, el TED acordó la suspensión de Juan Bosco Acevedo por faltar tanto al Estatuto como al Código de Ética del PLN y por ausentarse a las audiencias programadas por este órgano interno del partido.

Acevedo fue suspendido como alcalde de Upala en enero del 2020, al ser detenido como sospechoso de presuntos delitos de peculado y pago irregular de contratos. En ese momento, el también exdiputado aspiraba a la reelección en su cantón.

“Esto fue por no haber asistido a una audiencia, porque estaba enfermo; yo voy a esperar a que pasen los seis meses porque he estado muy enfermo”, dijo.

El upaleño manifestó que no apelará la sanción que el TED le aplicó y que esperará hasta enero del 2024, cuando termina su expulsión, para volver a la agrupación.

Él también fue diputado por Liberación del 2010 al 2014.

Humberto Soto, alcalde de Alajuela, es el cuarto de los sancionados.

En este mes de agosto, el TED lo suspendió por dos años por no asistir en reiteradas ocasiones a las audiencias concedidas por el Tribunal en donde se le investigaba por su presunta participación en el denominado caso Diamante, expediente judicial en el que se investigan presuntos casos de corrupción en construcción de obra pública.

El 9 de agosto, el tribunal interno recibió un oficio donde Soto se excusó de asistir a una audiencia debido a una incapacidad, por lo que procedieron a expulsarlo por 24 meses del PLN.

Soto ganó la candidatura para intentarse reelegirse por Liberación en Alajuela. Él aún puede apelar la sentencia partidaria.