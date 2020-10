“Cómo se resuelva eso jurídicamente en lo criminal eso le corresponde al Ministerio Público. Lo importante no es el bloqueo, lo importante es que el ciudadano se manifieste. Pueda ser que el bloqueo no sea lo mejor, pero hay una manifestación de opinión del ciudadano. Lo esencial no es el bloqueo, lo esencial es la discusión”, indicó.