Comisión ética de Figueres se pronunció sobre alcalde Nixon Ureña sin investigar el caso

La comisión de ética y transparencia de José María Figueres, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), solicitó la separación Nixon Ureña, alcalde de San Ramón, sin investigar el caso y solo dos horas después de que la Policía Judicial allanó la casa del jerarca municipal por los presuntos delitos de malversación de fondos y nombramientos ilegales.

El equipo de ética publicó un comunicado desmarcándose del alcalde liberacionista señalando que este nunca apoyó a Figueres ni fue parte de la campaña.

Este medio buscó al coordinador de la comisión de ética, el ex precandidato Claudio Alpízar, para consultarle si el caso de Nixon Ureña había sido investigado y si, más allá de pronunciarse sobre su papel en la campaña, consideraban apropiado que siga dentro del PLN con base en los hechos.

“Nuestra comisión funciona de oficio, el tribunal de ética electoral de Liberación funciona de otra forma”, respondió escuetamente alegando que estaba ocupado en reuniones.

Nixon Ureña, además de alcalde, es miembro de la Asamblea Nacional del PLN por la provincia de Alajuela y delegado cantonal de San Ramón.

Alrededor del mediodía, Figueres aseguró desconocer los hechos por los que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga a Ureña.

“Desconozco la coyuntura del señor alcalde de San Ramón; no nos acompañó en la precampaña, no estuvo con la tendencia figuerista, y no se ha involucrado en la campaña”, indicó el liberacionista.

Figueres presentó su comisión de ética el 5 de febrero como el anuncio más importante de su campaña. Dijo que sería el grupo encargado de aconsejarlo y acompañarlo en esta materia.

El equipo incluye a 41 personas como Claudio Alpízar, Jacques Sagot, Clinton Cruickshank, Leiner Vargas, Isabel Brenes, Isabel Chamorro, Ericka Linares y Rafael Guillén, entre otras figuras.

El pasado 9 de enero, el exdiputado Clinton Cruickshank reclamó que la Comisión de Ética emitió un pronunciamiento sobre el regulador general sin tomar en cuenta su parecer ni el de otros miembros del grupo.