Comisión de ética de Figueres se pronunció sin consultar a sus miembros, dice Clinton Cruickshank

El exdiputado y ex precandidato presidencial Clinton Cruickshank Smith reclamó, el sábado, que la Comisión de Ética del candidato liberacionista, José María Figueres, emitió un pronunciamiento sobre el regulador general sin tomarlo en cuenta su parecer ni el de otros miembros del grupo.

En su criterio, un acto de ese tipo “riñe totalmente con la ética”, aunque el objetivo de este equipo es, precisamente, velar por la transparencia.

La queja la escribió en el chat de la comisión nombrada para acompañar la campaña del aspirante presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN). Cruickshank advirtió de que la “ética y la transparencia” empiezan en casa, por lo que criticó que se emita un pronunciamiento a nombre de un comité, a espaldas de miembros del comité.

El pronunciamiento en cuestión es una imagen con el título “recomendación con carácter de urgencia” que se difundió el viernes 7 de enero, donde se afirma que la Comisión de Ética y Transparencia de la campaña de Figueres Olsen “recomienda la no reelección del regulador general, Roberto Jiménez” que analiza en la Asamblea Legislativa.

Clinton Cruickshank dijo que se llevó una menuda sorpresa cuando “algunos amigos” le enviaron el acuerdo supuestamente tomado por la comisión.

“Inmediatamente, me puse a llamar a algunos de los compañeros y compañeras integrantes de la comisión, para saber cuándo habíamos tomado el acuerdo de oponernos a la reelección del regulador general, señor Roberto Jiménez”, escribió Cruickshank en su mensaje.

“Pues resulta que ni uno solo de los miembros que llamé habían participado en la toma de dicho acuerdo. Eso aumentó mi preocupación, porque el publicar un acuerdo que supuestamente aprobó la comisión, en que sus miembros no han sido partícipes y atribuyéndoles una postura que no tomaron, riñe totalmente con la ética y la transparencia que es precisamente la razón de ser de esta comisión, y con las prácticas del PLN”, reclamó el exdiputado (1986-1990).

“La ética y la transparencia no es una postura; es una actitud, un modus vivendi. No suelo pertenecer a grupos que proclaman una cosa y hacen otra. Por eso, hago un llamado a una profunda introspección para que todos y cada uno de nosotros, y en especial a los que pretenden liderar esta comisión para que entendamos que, cuando nos comprometemos a salvaguardar la ética y la transparencia en los actos públicos y privados, la ética y la transparencia empiezan en casa”, aseguró Cruickshank.

La Comisión de Ética y Transparencia anunciada por José María Figueres tiene 41 integrantes y está bajo coordinación del politólogo y ex precandidato liberacionista Claudio Alpízar.

Se intentó conversar con Alpízar, pero no respondió las llamadas.

Vía telefónica, este domingo, Clinton Cruickshank declinó hacer comentarios sobre el comentario que envió al chat de la Comisión de Ética y explicó que le disgustó que se haya difundido lo que él consignó en ese foro.

“Como era algo privado que se hizo público, no me voy a referir a eso. Mi intención era solo que se conociera en el chat de la Comisión de Ética. Por eso, mal haría yo en referirme a eso. Esto es como una familia, lo que uno habla con los hijos y los hermanos, no hay que estarlo diciendo en la calle”, respondió.

Esta semana, La Nación dio a conocer que las fracciones de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio, así como el bloque independiente Nueva República se oponen a la ratificación de Jiménez por seis años más al frente de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El viernes, la jefa de la bancada del PLN, María José Corrales, dijo a este medio que, en una reunión extraordinaria de esa fracción, se ratificó que la posición mayoritaria es oponerse a la continuidad del regulador.

Ese mismo día, la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, remitió a La Nación la imagen del acuerdo que supuestamente había tomado la Comisión de Ética y Transparencia de la campaña de Figueres.