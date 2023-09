Chaves responsabiliza a diputados por deficiencias en combate a inseguridad

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, responsabilizó a los diputados de las deficiencias que enfrenta el Gobierno en el combate contra la inseguridad que azota el país.

Durante la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, realizado en Puntarenas, Chaves alegó que los legisladores no le han aprobado recursos suficientes para el Ministerio de Seguridad, pero ahora “se rasgan las vestiduras”.

“Se necesita presupuesto y fíjese cuánta plata han regalado últimamente los diputados, se necesita presupuesto para Ministerio de Seguridad pública y cuánto pedimos montos, comparativamente pequeños, los cortan.

“Pedimos ¢10.000 millones (al Legislativo), que es una cosita en términos relativos, pero es una cosita del presupuesto de seguridad y con respecto al presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP). El MEP dijo ‘no lo vamos a poder ejecutar’; entonces dijeron ‘no, no se lo vamos a dar’. Vaya chequee quiénes votaron en contra del Ministerio de Seguridad, no me sorprende que se encuentren los mismos que se rasgan las vestiduras gritando que la seguridad está mal”, afirmó el mandatario.

Este sábado 30 de setiembre, el Consejo de Gobierno se realizó en Puntarenas para conmemorar el aniversario 163 del fusilamiento del expresidente Juan Rafael Mora, declarado héroe nacional por su lucha contra la invasión filibustera.

Las declaraciones del presidente se dieron luego de que, este viernes, los congresistas fustigaran las labores de seguridad que realiza la actual administración. Así lo hicieron durante la sesión de plenario también efectuada en Puntarenas.

En esa provincia se han registrado 107 homicidios en lo que va del año. De hecho, el cantón Central está entre los nueve que agrupan el 52% de las víctimas por asesinato.

Polémica publicación

En la conferencia, el mandatario también calificó de “chismes” los señalamientos realizados en un reportaje del diario mexicano El Universal, según el cual, aparentemente, el Gobierno de Costa Rica habría decidido abrir negociaciones con redes mafiosas ticas ligadas a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

“Veo gente publicando desde Costa Rica, chismes en el diario universal, en México, diciendo que nosotros estamos negociando, entonces me parece poca coherencia de los diputados que dicen : ‘ah qué barbaridad’”, agregó el presidente.

Bajo el título Narcotráfico se afianza en Costa Rica, el texto elaborado por el periodista costarricense José Meléndez, aseveró que la grave crisis de seguridad que sufre el país se debe a la penetración de los carteles mexicanos, lo que habría generado un aumento en el número de asesinatos y un deterioro de la seguridad.

Con base en fuentes anónimas, la publicación del periódico mexicano indica que la intención del Gobierno sería “reducir la creciente violencia callejera y exhibir el fracaso de la seguridad a cambio de proseguir con el narcotráfico”.

El gobierno de Chaves ha negado las presuntas negociaciones que mencionó el reportaje, incluso, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, anunció que planteará una denuncia penal para esclarecer las acusaciones que se hacen en la publicación.

El jueves 28 de setiembre, los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico presentaron una moción para convocar al ministro de Seguridad para que se refiera a la publicación del diario El Universal y el supuesto pacto entre autoridades costarricenses y grupos narco.

La moción para citar a Zamora deberá votarse la próxima semana, en la sesión ordinaria de la Comisión.