Diario mexicano informa de supuesto pacto entre autoridades ticas y narco

El diario mexicano El Universal informó, con base en fuentes anónimas, que el gobierno del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habría decidido abrir negociaciones con redes mafiosas costarricenses ligadas a los cárteles De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

“El dato fue obtenido por El Universal tras varios meses de investigaciones en fuentes costarricenses con acceso privilegiado a los escenarios secretos de seguridad, crimen organizado y justicia.

“Las fuentes, que hablaron con este diario en anonimato por seguridad, dijeron que a las contrapartes costarricenses de las mafias mexicanas del contrabando global de drogas se les habría pedido reducir la creciente violencia callejera y exhibir el fracaso de la seguridad a cambio de proseguir con el narcotráfico” agrega el texto elaborado por el periodista costarricense José Meléndez, quien actúa como corresponsal para América Latina y el Caribe en dicho medio.

Bajo el título Narcotráfico se afianza en Costa Rica, el trabajo periodístico afirma que la grave crisis de seguridad que atraviesa el país se debe a la penetración de los carteles mexicanos, lo que resultó en un aumento en el número de asesinatos y un deterioro incesante de la seguridad.

El diario indica que los contactos con narcotraficantes fueron ejecutados ”por personajes clave de las estructuras costarricenses de seguridad, algunos con funciones dentro del gobierno de Chaves y otros sin responsabilidades gubernamentales, pero con nexos en la criminalidad por su trabajo como abogados defensores en procesos de delincuencia organizada”.

Al parecer, dichas negociaciones habrían ocurrido hace un año, aproximadamente.

Según Mario Zamora, la operación de escáneres en Limón ha obstaculizado el negocio del narco en el país. Foto: Lilliam Arce para LN.

Ministro de Seguridad niega cualquier tipo de negociación

De acuerdo con el diario mexicano, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, negó cualquier acuerdo entre el Gobierno de Chaves y las estructuras criminales mexicanas.

“Jamás. Eso en Costa Rica es un delito. Procesaríamos a cualquier persona que participe en un escenario de esos. Es una línea roja que el país tiene claramente definida desde su legalidad, desde su práctica policial y, por supuesto, égida central en este ministerio”, respondió el jerarca a ese medio.

Zamora aseveró que durante su gestión, iniciada desde mayo del 2022, una negociación semejante nunca ocurrió. En cuanto a si la misma pasó antes de su llegada al ministerio, argumentó: “Esas cosas yo no las puedo saber, porque yo opino desde que llegué. Yo estaba en otras labores. Pero sí garantizo que desde que estamos acá en el cargo, eso es inadmisible”.

Después de que el medio mexicano publicara su informe, Zamora emitió una declaración en la que calificó la nota como “sospechosa”, ya que, según él, siembra dudas sobre la integridad de los líderes del país. El jerarca anunció su intención de presentar una denuncia ante el Ministerio Público para esclarecer la noticia hasta sus últimas consecuencias y descartar la participación de carteles mexicanos en su promoción.

Según Zamora, parte de lo que debe investigarse es si los narcotraficantes mexicanos podrían estar detrás de la producción del informe periodístico para obstaculizar el avance del proyecto de escáneres que el Gobierno busca implementar en todos los puertos del país, con el fin de frenar el narcotráfico.

“Ni los accidentes de camiones chocando contra los escáneres y las fallas eléctricas, de voltaje y de Internet nos han detenido. (...). Tampoco nos detendrán en este proceso periodistas que sin ninguna prueba y ninguna evidencia venden una noticia a un periódico mexicano refiriéndose a pactos ante los mismos Carteles que combatimos y cortamos la posibilidad de exportar droga a Europa”, enfatizó Zamora en su comunicado enviado por WhatsApp y el canal de comunicación de Seguridad Pública.

Desde Casa Presidencial, la Administración Chaves Robles también refutó “enérgicamente “la publicación realizada por el periódico El Universal.

“No existe negociación. No existen acuerdos. No existen acercamientos con delincuentes costarricenses o mexicanos. No es parte del accionar del gobierno negociar con narcotraficantes para bajar los índices de violencia o asesinatos”, agrega un comunicado de prensa.

Presidencia reiteró que la operación de escáneres en el puerto APM Terminals, en Moín, impidió que un solo kilo de cocaína saliese hacia Europa. “Lo que constituye una perdida irreparable para las mafias colombianas y los carteles mexicanos que utilizaban nuestro principal puerto del Atlántico como ruta para exportar cocaina a Europa y lograr con ello ganancias de cientos de millones de dólares. Ni los accidentes de camiones chocando contra los escáneres y las fallas eléctricas, de voltaje y de Internet nos detendrán”.

Por su parte, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla (2010-2014), expresó a través de su cuenta de Twitter que el trabajo publicado por El Universal es “la denuncia más grave que haya visto” e instó a las autoridades judiciales, a los diputados, a los medios de comunicación y a los ciudadanos a darle la importancia que merece.

“Costa Rica no se debe precipitar por la ruta de la gobernanza criminal como en otros países. Negociar con criminales es moral, política y legalmente repudiable, pero sobre todo es traicionar a nuestra patria”, aseveró.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, calificó la publicación de 'El Universal' como 'sospechosa'. (JOHN DURAN)

Autoridades judiciales y de Gobierno también se habrían apartado de supuesta negociación

En cuanto al supuesto acuerdo entre el Gobierno y el narcotráfico mexicano, fuentes anónimas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), citadas por El Universal, aseguran que la institución “nunca” aceptaría un pacto con criminales.

El medio agrega que una figura del Gobierno optó por alejarse de cualquier vínculo con las mafias para evitar quedar involucrado. “Entre subalternas allegadas a ese funcionario quedó la idea que ‘él comentó' que prefería ‘no meterse’, aunque a sabiendas de que sufriría consecuencia laboral”, destacó El Universal.

En caso de que esta supuesta negociación haya tenido lugar, no tuvo éxito, ya que Costa Rica registra 666 homicidios en lo que va del año, y se espera que la cifra alcance los 900 al final del 2023. La mayoría de estas muertes violentas se atribuyen al narcotráfico, concluye el medio.