Calandrelli recibió orden de endurecer ataques contra diputada Sofía Guillén luego de que ella denunciara ofrecimiento de embajada

Alberto Vargas Zúñiga, administrador del trol Piero Calandrelli, aseguró que recibió la instrucción de endurecer los ataques contra Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio, luego que esta denunciara que recibió un ofrecimiento del oficialismo de cargos o embajadas a cambio de su voto para el proyecto de eurobonos.

El 9 de noviembre, Guillén aseguró en el plenario del Congreso que el legislador Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), se le acercó para hacerle un ofrecimiento para que modificara su postura en contra del plan para autorizar al Gobierno a colocar bonos de deuda pública en el mercado externo.

Este miércoles, durante una comparecencia en la comisión legislativa que investiga el financiamiento de la campaña del 2022, Vargas Zúñiga sostuvo que recibió la orden de reforzar el ataque contra la diputada Guillén, luego de que esta hiciera la denuncia. Aseguró que las instrucciones provinieron de la ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal.

“Recuerdo cuando usted (Sofía Guillén) mencionó que le habían ofrecido una embajada. En ese momento nos solicitaron reforzar el ataque”, respondió el administrador del personaje falso ante una consulta de la frenteamplista.

Diputada: ¿Quién se lo pidió?

¿Quién se lo pidió? Vargas : Joselyn Chacón.

: Joselyn Chacón. Diputada : ¿Así, explícitamente?

: ¿Así, explícitamente? Vargas: Como ella decía siempre: ‘Dele con todo’.

Minutos antes, Vargas le había dicho a Guillén que a él se le solicitó atacar, desde el trol, a todos los diputados del Frente Amplio y explicó con qué conceptos debía hacerlo. “A largo plazo, ligado del comunismo, una campaña del miedo. Que ustedes eran prodictadura de Maduro, de Daniel Ortega, de Castro”, aseveró.

Ataques a otras diputadas Copiado!

En la comparecencia, Vargas también dijo haber recibido instrucciones de Mayuli Ortega, funcionaria de Casa Presidencial, y de Virginia Corrales, dirigente de un nuevo partido “rodriguista” en proceso de inscripción en el Tribunal Supremo de Elecciones, de atacar a la diputada oficialista Luz Mary Alpízar y al PPSD.

Reproche de diputada Copiado!

Dinorah Barquero, presidenta del foro investigador y diputada del PLN, le reprochó a Vargas los mensajes ofensivos divulgados en su contra desde la página de Piero Calandrelli. “Lo grave de esto es el nivel de odio y de violencia que se está direccionando”, criticó.

En una de las publicaciones del personaje ficticio, realizada en noviembre, se acusó a Barquero de haber sido suspendida durante un año del Partido Liberación Nacional (PLN) por acciones antiéticas, lo cual la legisladora negó este miércoles.

“Le cuento que no he sido suspendida durante un año. La Corte emitió un documento donde dijo que no tenía nada que ver y el proceso que estaba en el partido tuvo que ser detenido. Nunca fui suspendida ni por un día”, agregó.

Al respecto, Vargas respondió que ese contenido lo aportó Robert Junior, un perfil manejado por Robert Barrantes, a quien señaló como la persona que sirve de enlace de una red de troles que colabora con el Gobierno. El presidente Rodrigo Chaves confirmó el lunes, en conferencia de prensa, que conoce y ha conversado en algunas ocasiones con Barrantes. Él, precisamente, fue uno de los organizadores de la marcha del 11 de setiembre, en la plaza de la Democracia, para mostrar apoyo al gobernante.

Barquero también le indicó que nunca ha tenido una denuncia de acoso laboral, como lo señaló el perfil de Calandrelli, a lo que Vargas le respondió que ese contenido también fue facilitado por Robert Junior.

La verdiblanca señaló que, durante la comparecencia del administrador del trol, se evidenció que hay un direccionamiento, una estructura y un guion para realizar los ataques, lo cual consideró “gravísimo” para la democracia del país.

Katherine Moreira, también diputada del PLN, denunció en la comparecencia ser blanco de los ataques de troles en redes sociales. Dijo que incluso han divulgado videos en TikTok comparándola con Fiona, personaje en las películas de la saga Shrek.

“Me retiro de esta comisión preocupada porque lo peor es que es una mujer la que está ahí, detrás de todo, para destruir a otras mujeres”, señaló Moreira.