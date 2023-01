Piero Calandrelli describe operación de red de troles progobierno: ‘Desde Casa Presidencial se dirige todo’

Alberto Vargas Zúñiga, el hombre detrás del personaje de redes sociales Piero Calandrelli, afirmó que fue parte de una red dedicada a desprestigiar a medios de comunicación, a diputados de oposición y a hacer propaganda a favor del Gobierno. Según relató, los ataques los ejecutaba un grupo de troles, por encargo de altos mandos del Poder Ejecutivo.

El creador de contenidos compareció este miércoles, durante tres horas y media, ante la comisión legislativa que investiga las finanzas de la pasada campaña.

Fue allí donde señaló a la ministra de Salud, Joselyn Chacón; a la diputada oficialista Pilar Cisneros y a la funcionaria de la Casa Presidencial Mayuli Ortega como las autoras intelectuales de los trabajos que él realizaba para atacar a periodistas y diputados, o hablar en favor del presidente Rodrigo Chaves y un partido nuevo afín a él.

“A usted lo han definido como un sicario político. Es un asesino a sueldo, pero detrás de un sicario político siempre hay un autor intelectual. ¿Podríamos decir que Joselyn Chacón, Mayuli Ortega y Pilar Cisneros eran los autores intelectuales de todo ese sicariato que usted hacía?”, le preguntó el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio.

“Absolutamente”, le respondió Vargas, quien pidió disculpas por sus acciones.

“En el momento que era pagado, vergonzosamente, sí. Acepto mi error y ofrezco las disculpas, he contactado a varios periodistas para ofrecerles las disculpas del caso. Me siento muy avergonzado conmigo mismo y con el país. Para lo que yo fui contratado de Joselyn Chacón, efectivamente fue un sicariato digital”, declaró.

Durante la audiencia, Vargas describió cómo se ejecuta esta estrategia y aseguró que esta se desarrolla bajo la coordinación del creador de contenidos Robert Junior.

“Hay un centro de troles trabajando en redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Básicamente los que más se acercan a Robert Junior, que es un puente entre Casa Presidencial y estos troles, son Diego Porras, y Andrés, (periodista) de El Guardián”, declaró Vargas Zúñiga.

“Desde Casa Presidencial se dirige todo”, enfatizó.

Otros colaboradores de la red, dijo, eran los usuarios Yendri Quirós y William Alfonso. Adicionalmente, mencionó nombres de otros personajes que “actúan desde una especie de activismo”, entre quienes citó a los usuarios Vicky Corrales, Konrad Liner, Patricio Villeda y la página El Oráculo.

La diputada liberacionista Katherine Moreira Brown identificó a Diego Porras, William Alfonso y Andrés, pues se los ha visto dentro del Congreso en varias ocasiones, grabando videos en la barra de prensa del plenario y dentro de las comisiones. Este miércoles, no se presentaron.

La operación coordinada entre todos los troles, relató Vargas, empezó aproximadamente en agosto del 2022.

“Esta estructura, de la cual era parte, actúa por línea y orden. En mi caso, la línea siempre venía de la ministra Joselyn Chacón o de Robert Junior. Pilar Cisneros siempre estaba presente”, declaró el trol, quien afirmó que en sus registros telefónicos se puede comprobar que ha tenido unas tres o cuatro llamadas con la diputada, con quien además dijo haber intercambiado mensajes en al menos unas 40 ocasiones.

Cisneros refutó tal afirmación: dijo que no ha hablado por teléfono con el autor de Calandrelli en más de un par de ocasiones, y que los mensajes que él pudo haber recibido son los mismos que ella le envía masivamente a todos sus contactos de WhatsApp.

Pagos de Joselyn Chacín y Mayuli Ortega

Con Mayuli Ortega, funcionaria de Enlace Territorial de Casa Presidencial, habría empezado a trabajar a finales de setiembre. El objetivo, señaló Calandrelli, era atacar al partido oficialista y hablar de forma positiva tanto del presidente como del recién formado Partido Pueblo Soberano (PPS), afín a Chaves.

“El Partido Pueblo Soberano me empezó a realizar encargos con una promesa de pago de ¢100.000 semanales a partir de enero. Mayuli Ortega me efectuó un pago de ¢100.000 el 25 de setiembre del año pasado, único pago que me hizo. Las instrucciones básicamente eran alzar el perfil e imagen de Rodrigo Chaves, del nuevo partido y atacar al partido oficialista”, relató Vargas.

Durante la audiencia, el trol sostuvo que además del pago que le hizo Ortega, recibió dinero de Joselyn Chacón, cuando ella ya era jerarca de Salud.

“Los pagos comenzaron a partir de setiembre, eran de ¢100.000 semanales y después ¢100.000 quincenales. Estos pagos eran para acciones específicas de ataque, en la imaginación de Joselyn, hacia Jason Ureña de CRHoy y también hacia Andrea Álvarez, de Liberación Nacional. Según ella porque la estaban atacando más de la cuenta”, relató el administrador de Piero Calandrelli.

“¿Por qué hasta ese momento puse un valor a lo cobrado a Joselyn Chacón? Porque ya en ese momento mi amor por este proyecto, el de don Rodrigo Chaves se había perdido. Mi devoción y enamoramiento por Pilar Cisneros y don Rodrigo Chaves había terminado”, alegó Vargas.

Durante la campaña electoral, insistió, colaboró sin remuneración, aunque durante la segunda ronda la entonces jefa de campaña, Joselyn Chacón, le habría prometido darle cerca de ¢1 millón, que nunca le pagaron.

Parque Viva, Álvaro Ramos, diputados de oposición

“Dele con todo”, era la indicación que, según Vargas, le daba la ministra de Salud, cuando quería que hiciera alguna publicación contra un diputado, periodista o medio de comunicación.

El objetivo de los mensajes, aseguró, era “terminar con la imagen de ustedes (los diputados) en redes sociales”.

Al inicio, relató, el enfoque era atacar a los medios y hablar bien de la gestión del Gobierno, pero después empezaron a “ampliar el repertorio”.

“Como por ejemplo el cierre del Parque Viva, la venta del BCR, los eurobonos. La que consideré más injusta y me dolió muchísimo fue toda la ofensiva al señor Álvaro Ramos, expresidente de la CCSS. A mí, en lo personal, la instrucción de ataque contra el señor Ramos vino de Joselyn Chacón, orden que no acaté.

“Esta fue la tónica, aparte de mantener los ataques a la prensa canalla, según ellos, y a los diputados del PLN, como Dinorah Barquero, Francisco Nicolás, Andrea Álvarez y también don Ariel Robles, del Frente Amplio”, declaró Vargas Zúñiga.