Calandrelli señala a productor Robert Junior como líder de red de troles

El creador del personaje ficticio Piero Calandrelli, Alberto Jesús Vargas Zúñiga, señaló al productor audiovisual Robert Barrantes, quien usa el perfil Robert Junior, como uno de los líderes de una red de troles que trabaja para el Gobierno en redes sociales.

Robert Barrantes fue una de las personas que convocó a una manifestación en favor del presidente de la República, Rodrigo Chaves, el 11 de setiembre en la Plaza de la Democracia.

El creador de Piero Calandrelli, quien admitió haber recibido pagos de funcionarias públicas para atacar a medios de comunicación y opositores políticos del Gobierno, afirmó que él no actuaba solo y que quedan ocho personas en una red de troles que difunde material progobierno en páginas y cuentas de TikTok.

“Uno de los líderes es Robert Junior, el que imparte charlas en escuelas y en colegios aunque no es docente ni psicólogo. Él todo el tiempo está publicando fotografías con don Rodrigo Chaves, con doña Pilar Cisneros (diputada), con doña Natalia Díaz (ministra de la Presidencia). Obviamente la cercanía entre él y el Gobierno es evidente, y el contenido que genera es progobierno. También, ataca a los diputados de Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA), y a medios como Telenoticias, La Nación y CRHoy”, declaró Alberto Vargas.

Piero Calandrelli describe red de troles atribuida al Gobierno

Afirmó que los perfiles que publican en TikTok reciben pagos mediante “un medio de comunicación que es evidentemente progrobierno”.

“El puente entre el Gobierno, don Rodrigo Chaves y nosotros era Robert Junior”, agregó.

Consultado por La Nación, Robert Barrantes dijo que rechaza las afirmaciones de Piero Calandrelli: “No coordino ninguna red de troles, tales aseveraciones deberían ser demostradas con pruebas sostenibles. Un pequeño fuego enciende un bosque, de mi parte no daré leña porque quien no la debe, no la teme”.

Después de que Alberto Vargas admitió haber recibido pagos de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, para atacar a periodistas, Barrantes publicó un mensaje de apoyo a la jerarca.

Asimismo, el 30 de agosto, publicó que ha dado charlas en más de 70 centros educativos sobre bullying. En su perfil de Facebook, dice ser productor audiovisual y haber estudiado Relaciones Públicas.