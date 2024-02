Audio de Stephan Brunner sirvió al TSE para rechazar servicio de dudosa existencia

El audio de WhatsApp, en el que el vicepresidente de la República, Stephan Brunner, reveló la contratación de un dudoso servicio de monitoreo de transporte para la campaña electoral de Rodrigo Chaves, pesó para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazara una factura de ¢24,8 millones al gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

El departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE no halló pruebas de que el servicio realmente se dio. En el audio, Brunner le dijo a Rodrigo Chaves que habían pagado ¢25 millones “para controlar algo que al final no existió”.

“En la primera ronda, no sé si usted sabe, contratamos por ¢25 millones un sistema de control para el transporte y yo le dije a don Calixto ‘vea, no podemos hacer eso, hasta que no tengamos la plata segura para transporte’. Y él me dijo que no, que le diera viaje, y al final, como usted sabe, no tuvimos transporte”, dijo el hoy primer vicepresidente en la grabación enviada a Chaves en marzo del 2022, antes de la segunda ronda.

En la campaña, el hoy vicepresidente se desempeñaba como tesorero del PPSD y, en esa condición, se encargó de firmar el contrato con ese proveedor.

El TSE denegó la factura a nombre de la empresa New Touch Renovation Costa Rica S. A. (BIT Costa Rica), por un servicio de monitoreo y control de transporte, para la primera ronda electoral del 6 de febrero del año antepasado.

Además de lo dicho por Brunner en el audio, el contrato presentado por el partido no tenía la firma del prestatario.

“Tal como se informó en medios de prensa, ese servicio no se prestó, lo cual no permite arribar a un escenario de certeza respecto de la veracidad de este gasto”, concluyó un informe emitido por el departamento de Financiamiento el 23 de noviembre del 2023, el cual fue acogido por los magistrados del TSE el pasado 15 de febrero.

El audio de Brunner se hizo público a finales de agosto del 2022.

En un audio, el vicepresidente Stephan Brunner afirmaba que el servicio de transporte nunca existió. (Jose Cordero)

Gasto incongruente sobre transporte

New Touch Renovation Costa Rica S. A., según el PPSD, proporcionó servicios tecnológicos de “monitoreo, seguimiento y supervisión, en tiempo real, de toda la flotilla vehicular contratada por el partido para el transporte de votantes”.

El partido consignó un pago de ¢38 millones a través de una transferencia bancaria y con bonos de deuda política. Sin embargo, en la misma liquidación, se observó que el partido prácticamente no destinó fondos al rubro de transporte. La partida de este rubro, para las dos rondas, fue de solo ¢19 millones, es decir, la mitad del pago por el monitoreo.

Stephan Brunner afirma en audio que el PPSD pagó monitoreo de un servicio que no existió

En el contrato, se especificaba que el servicio se prestaría en 28 cantones, sin detallar cuáles. Se señalaba, además, que la flotilla monitoreada incluiría el “vehículo que transportaba al candidato presidencial Rodrigo Chaves en los distintos centros de votación”.

También se precisaba que la gestión se realizaría mediante una aplicación de BIT Costa Rica, disponible para dispositivos iOS y Android, con el objetivo de tener comunicación con los “sujetos involucrados en el transporte en los centros de votación” y que solo se efectuará el día de las elecciones en primera ronda. El contrato finalizaba a las 7 p. m. de ese día.

El acuerdo establecía un precio de ¢24,8 millones; de estos, ¢5 millones se abonarían al inicio para comenzar el proyecto, y los ¢19,8 millones restantes se cancelarían con bonos de deuda política por ¢33 millones. Es decir, al término del contrato, la empresa recibiría un total de ¢38 millones.

El 24 de enero, 13 días antes de los comicios de primera ronda, el partido reportó un depósito de ¢5 millones realizado por Stephan Brunner a la empresa, desde una cuenta del PPSD en el Banco de Costa Rica (BCR).

Además, se presentó un recibo de ¢33 millones por la entrega de bonos de deuda política a Massimo Esquivel Tessoni, quien figura como secretario de la Junta Directiva de New Touch Renovation Costa Rica S.A. y es mencionado en el contrato como apoderado generalísimo, junto con un inversionista estadounidense llamado Juan Carlos Bustamante Tantalean, residente en el estado de Virginia, EE. UU.